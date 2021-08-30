林昀儒回母校宜蘭國小　拚下屆奥運金牌？「省話一哥」逗笑大家

▲林昀儒回母校宜蘭國小受到歡迎與表揚，並下場展球技。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020東京奧運桌球混合雙打銅牌得主林昀儒，30上午回到啟蒙母校宜蘭國小，與大家分享榮耀，對於是否參加亞錦賽？他說：「還不確定」，另，被問到對於下屆奥運桌球金牌信心如何？他先愣了一下後說：「沒想那多」，引得大家哄堂大笑，也再次展現他省話一哥的個性。

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桌球好手林昀儒東奧表現讓人稱讚，他30日上午10時許，回到啟蒙母校宜蘭國小，與大家分享榮耀，而宜蘭縣長林姿妙是頒發加碼獎勵金60萬元及電鍋一個、電子鍋一個，要讓林昀儒外國比賽時能「顧好肚子吃飽飽」，並期勉林昀儒在未來的比賽繼續努力、再創佳績。

也陪著林昀儒的林父林學宜說，60萬獎勵金要全數回饋給宜蘭基層學校，栽培更多優秀的運動選手。林昀儒也下場與两位幼兒園學弟妹及林姿妙「較勁一番」，林姿妙笑說：「能與心目中金牌打球永生難忘」。

林昀儒受訪時說，每天的生活重心還是訓練，至於是否規劃參加亞錦賽？林昀儒說：「還不確定」，另，被問到對於下屆奥運桌球金牌信心如何？他先愣了一下後說：「沒想那多」，引得大家哄堂大笑，也再次展現他省話一哥的個性。

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