79歲嬤要打第二劑疫苗！突提領150萬放身邊：怕有緊急狀況需用錢

▲桃園市79歲蕭姓婦人9日上午到中壢區某郵局提領150萬元現金，行員認為是遭詐騙通知警方到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名蕭姓婦人9日上午到中壢區某郵局提領現金150萬元，行員質疑可能遭詐騙，通知警方到場協助，員警到場後再三詢問老婦領出鉅款是否被詐騙，蕭婦卻說，因最近要施打第二劑疫苗，家中僅有她與90歲老公相依為命，怕有意外才領錢放在身邊備用，員警確認不是被詐騙後，以警車護送蕭婦返家，確保不會成為歹徒覬覦目標。

中壢警分局龍興派出所警員林柏宏、鄧敬豪9日上午巡邏時，接獲某郵局通報有婦人提領150萬元鉅款，而且要徒步回家，請警方協助護鈔。2人到場後一度認為詐騙案，79歲的蕭姓婦人強調，領錢不是被詐騙，而是考量下週要打第二劑疫苗，擔心屆時打完疫苗可能有狀況需要用錢，才把存在郵局積蓄領出來備用。

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▲桃園市79歲蕭姓婦人9日上午到中壢區某郵局提領150萬元現金，員警以警車護送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蕭姓婦人說，最近接獲通知，9月15日起要安排65歲以上長者打第2劑，因子女長期旅居國外，家中只有她與90歲老公相依為命，擔心2人注射第二劑疫苗後可能會有狀況需要用錢，擔心屆時無人協助，才到郵局領取150萬元現金。

員警反覆詢問蕭婦有沒有接到要她提款電話等詐騙伎倆，蕭婦都說沒有，確認蕭婦並非遭詐騙，員警以警車護送蕭婦返家，返家後提醒，如果打第2劑疫苗後有任何不適，可立即聯絡119或110，警方與消防人員會立即提供協助。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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