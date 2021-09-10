桃園第7期接種完成　劑次涵蓋率逾5成

▲桃園市長鄭文燦10日視察位於中壢區青埔市民活動中心，了解公費疫苗接種作業，向等候接種市民打招呼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦10日視察第七期公費疫苗接種作業時表示，第七期疫苗接種已近結束，今天是最後一天，預計將完成13萬人，桃園市目前疫苗接種劑次涵蓋率已突破5成；另外，針對長榮機師與北科附工學生確診案，市府必須做出果決處理，以面對快速傳播的Delta病毒，以確保沒有擴散風險。

▲桃園市長鄭文燦10日視察位於中壢區青埔市民活動中心，詢問醫師接種狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午視察位於中壢區青埔活動中心第七期疫苗接種作業時指出，針對長榮機師與北科附工學生確診案，市府團隊在第一時間最大程度匡列可能接觸者，在18小時內完成第一輪PCR採檢，面對快速傳播的Delta病毒，必須最短時間果決處理，以確保沒有擴散風險。

▲桃園市長鄭文燦10日視察位於中壢區青埔市民活動中心，醫師向等候市民詢問身體狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前桃園疫情逐漸收斂，但第一線的國境防護仍是相當重要，在桃園25家防疫旅館中，有6成以上住客為外縣市民，桃園會持續嚴守國境、醫院、社區三道防線，也籲請市民做好個人健康管理，一起把台灣顧好；至於第8期AZ疫苗施打則在9月15至23日舉行，市府將持續擴大施打，以提高整體疫苗涵蓋率。

▲桃園市長鄭文燦10日視察位於中壢區青埔市民活動中心，籲請市民安心接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也特別感謝提供疫苗接種服務的懷寧醫院與桃捷公司，在青埔活動中心站協助接種民眾，鄭文燦也向在場等候民眾提醒，公費疫苗安全有效，可安心接種，市民可保留疫苗接種紀錄卡（黃卡），或下載「健保快易通」APP，透過「健康存摺」查詢疫苗接種紀錄、就醫紀錄、病毒檢測紀錄等，可多加利用。

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