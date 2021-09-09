地方媽媽「公園露出」雙乳狂晃　20孩童嚇傻！女孩冷靜錄影蒐證

▲英國蘇格蘭地區一名50歲婦人跑到公園對孩童露出雙乳。（圖／翻攝自推特@RenLive_）

記者張寧倢／編譯

英國蘇格蘭最大城格拉斯哥（Glasgow）一名中年婦人，竟然在周末人潮眾多之際，跑進公園當場脫掉上衣、露出雙乳，讓多達20名未成年孩童全部傻眼，家長知情後既震驚又憤怒。不過，幸好其中一名小女孩當下冷靜地拿出手機錄影蒐證，警方8日證實已起訴一名女性。

根據英國《佩斯利每日快報》（Paisley Daily Express）報導，格拉斯哥一名50歲婦女於上周日（5日）傍晚跑到附近公園，在一群年齡介於6歲到12歲的孩童面前脫掉上衣，裸露出自己的乳房，許多孩子當場看傻眼，也有人被嚇壞。不過，現場一名女童卻表現得相當冷靜，拿出手機錄影，才成為警方辦案的關鍵證據。

女童的父母事後看到影片相當震驚與憤怒，立刻向轄區警方報案。但他們表示，員警直到晚間11點30分左右才到場，根本沒辦法和家長或孩子當面問話，「她（女童）對那名婦女感到害怕，目睹這件事情之後她現在完全被嚇呆了。」報導指出，當天公園附近的一戶人家門外舉辦了居民抗議活動，參與正義抗爭組織（The Fighting Justice Group）的一名母親也加入抗議，希望警方正視兒童安全。

這名母親表示，孩子們去遊樂場要能安心玩耍，不應該擔心類似事情會發生，那名婦人不只破壞治安，更破壞了和平。她更質疑警方辦案態度怠惰，指出若被指控的是一名男性就會當場被逮捕，隔天就會出庭受審，「孩子們需要得到保護。」警方發言人8日表示，經調查已經將一名50歲女性逮捕，並依違反治安條例起訴。

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