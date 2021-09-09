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社會 社會焦點 保障人權

2千種突發狀況！仿電玩環景情境互動訓練　南警強化員警執勤戰技

記者林悅／台南報導

不少人玩過健身環等互動式電玩遊戲，9月份台南市警六分局將此實境技術用以訓練員警臨場反應，受測員警進入5面螢幕組成的270度環景，有2千多種突發狀況劇本，考驗員警臨場反應。

員警若未精準掌握用槍時間，過早用槍或拔槍太慢，270度的五面螢幕呈現紅色警示，提醒員警若未通過考驗，必須提升警覺性與判斷力。

▲台南市警六分局將互動式電玩遊戲實境技術，用以訓練員警臨場反應，受測員警進入5面螢幕組成的270度環景，有2千多種突發狀況劇本，考驗員警臨場反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局將互動式電玩遊戲實境技術，用以訓練員警臨場反應，受測員警進入5面螢幕組成的270度環景，有2千多種突發狀況劇本，考驗員警臨場反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「精準執法、適度用槍」一直是員警執勤重要課題。執勤若遇狀況升高，危機出現時，員警須在不到一秒之瞬間，立即判斷是否符合用槍時機，可否開槍還擊。一旦研判錯誤，員警將面對官司訴訟和生命威脅，代價不小。

▲台南市警六分局將互動式電玩遊戲實境技術，用以訓練員警臨場反應，受測員警進入5面螢幕組成的270度環景，有2千多種突發狀況劇本，考驗員警臨場反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局9月開始在常年訓練加入情境互動訓練。首先，常訓教官會先逐一檢視員警腰帶上的的槍械、彈匣、警棍、手銬與慣用手相對位置，如何快速拔槍、抽換彈匣、員警遇突發狀態，最短時間進入射擊備戰，並延續火力。

員警手持PPQ模擬槍的氣壓套件進入現場，盤查螢幕中的人物，並與之互動、對話，一旦出現拒絕盤查，攻擊行為等，並視現場威脅程度決定是否使用槍械，且不得誤傷被害人、人質和其他無關第三人。

六分局長陳錦文表示，每位員警都是家庭重要的經濟支柱，人員安全是一個警察單位最重要的資產，透過實境訓練，讓「訓線如實戰、實戰如訓練」讓員警能在面臨危險時能快速反應，避免遭受訟累及生命威脅，希望每位員警都認真出勤，平安返回。

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