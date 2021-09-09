影／麟洋捐贈球具給小選手　鄭文燦切磋球技自嘲是「肉粘」

記者沈繼昌／桃園報導

在2020東京奧運羽球男雙項目為台灣勇奪羽球史上首面奧運金牌的麟洋配，9日下午到桃園市光明國中做公益，捐贈球具給該校羽球隊，期勉選手永不放棄、再接再厲；過程中還與市長鄭文燦進行友誼賽，鄭市長頻頻漏球讓場外笑成一片，鄭文燦事後自嘲，今天根本不是來決戰光明頂，而是來當「肉粘」的。

▲東京奧運羽球男雙金牌麟洋配，9日下午到桃園光明國中捐贈球具給小選手。（圖／記者沈繼昌攝）

今年冬奧羽球男雙項目，麟洋配從小組賽首場落敗後，發揮永不放棄精神，連續打敗世界排名第一、第二的印尼男雙選手，一路挺進金牌站，最後力克大陸選手為台灣羽球奪得首面羽球金牌。

▲東京奧運羽球男雙金牌麟洋配，9日下午到桃園光明國中做公益，還與曾獲得今年全中運男雙金牌選手進行友誼賽。（圖／記者沈繼昌攝）

王齊麟、李洋9日下午來到其贊助母隊土地銀行種子訓練學校之一的桃園市光明國中，勉勵光明國中羽球選手，還當場與曾獲今年全中運男雙金牌的小選手切磋球技，小選手不畏奧運金牌威力，在短短5分友誼賽中，兩度從麟洋配手中拿下分數，最後仍以2比5落敗。

▲東京奧運羽球男雙金牌麟洋配，9日下午到桃園光明國中捐出簽名球具給市府，由市長鄭文燦代表接受。（圖／記者沈繼昌攝）

市長鄭文燦表示，為鼓勵光明國中羽球隊在今年全中運動羽球項目拿下1金1銀1銅優異成績，創校史最佳紀錄，為桃園市拿下近15年來羽球首金，特別頒發20萬元加菜金給光明國中，勉勵光中羽球隊選手，未來更承諾提供光中羽球隊更優質訓練環境，明年全中運將在花蓮縣舉辦，市府特別安排1位運動傷害防護員在賽事期間協助光中羽球選手比賽運動防護。

▲東京奧運羽球男雙金牌麟洋配，9日下午到桃園光明國中，會後全體合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦隨後致贈感謝狀給王齊麟與李洋、土地銀行、優尼克(YONEX)公司，感謝他們贈送光明國中羽球隊相關羽球設備與器材，讓選手有更好配備，提供訓練與比賽；麟洋沛也贈送市府簽名球衣與球具感謝。

▲東京奧運羽球男雙金牌麟洋配，9日下午到桃園光明國中，受訪時勉勵小選手永不放棄、享受舞台。（圖／記者沈繼昌攝）

麟洋配受訪時勉勵小選手，努力學習、堅持所愛、享受舞台。此外，麟洋沛強調，今年接下來會參加在丹麥舉行的湯姆斯盃團體賽，希望可以為國家拿到獎牌，另外還有年底的年終賽等賽程，希望在今年年底可以完成這些目標。

麟洋配隨後還與市長鄭文燦與光明國中女子羽球選手進行友誼賽，麟洋配多次把球餵給市長，但鄭市長卻頻頻漏接，現場笑成一片。鄭文燦賽後自嘲，今天根本不是來決戰光明頂，而是來當「肉粘」的。

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