驚悚畫面曝！婦過馬路遭大貨車輾斃　貨物飛砸螺絲滿地

記者洪靖宜、許宥孺／高雄報導

高雄岡山區一輛載運螺絲的貨車行經嘉興路，擦撞到一位正要穿越馬路的74歲王姓婦人，車上的螺絲桶也因此翻覆，並波及1輛汽車，被撞的王姓婦人當場失去生命跡象，救護人員及警方獲報到場，緊急將人送醫搶救，但不幸的是婦人到院前死亡，11時41分宣告不治。

▲貨車撞死婦人，車上載運的螺絲桶掉落砸到其他車輛。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

根據車禍瞬間的行車紀錄器畫面，一輛由30歲韓姓男子駕駛載運螺絲的大貨車，8日上午11時左右行經岡山區嘉興路202號前，撞倒一名穿越馬路的74歲王姓婦人，導致貨車載運的螺絲桶從車身左側飛落，砸中旁邊一台紅色轎車，附近民眾見狀立刻上前關心，而被撞的婦人當場失去呼吸心跳躺在路中間，救護人員及警方獲報到場將她送醫，但遺憾的是仍搶救無效。

現場由交通分隊與鑑識人員拍照、採證與測繪完畢，相關肇事責任，將由交通大隊初步判定中，駕駛人均無酒駕情事。但因為螺絲灑滿一地，影響車輛通行，警方立即進行交通管制措施，並協請公司派遣堆高機與員工，清掃路面掉落螺絲並將鐵桶吊上車綁紮牢固後，配合警方押磅確認是否超載。警方先依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項2款規定開出罰單，可處新臺幣3千元至1萬8千元以下罰鍰。另外，貨車跨雙黃線行駛依據45條第1項第3款可處600元至1800元罰鍰，超載部分經過磅，貨車超載7噸，依29條之2規定處1萬7千元罰鍰。

▲▼貨車撞到婦人後急煞車，車上載運的螺絲桶掉落砸到其他車輛。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）