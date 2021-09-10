休旅車自撞路旁車輛翻轉360度！駕駛暗藏毒品　通緝孕妻險流產

▲桃園市賴姓男子9日晚間開車行經桃園區三民路橋時，突然失控撞上路旁停車翻轉一圈，賴男頭部等處流血受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子9日晚間開車搭載懷孕陳姓妻子外出，行經桃園區三民路陸橋前，突然失控撞上路旁停車後翻轉360度後停在路邊，但擋風玻璃與車身嚴重毀損，桃園警方據報趕往處理時，赫然在賴男身上查出十餘包安非他命等毒品，孕妻身體疑似遭撞擊出現不適，緊急送醫後幸無大礙，賴男頭部等處則受傷，警方還查出陳姓孕妻是詐欺通緝犯，全案正由警方處理中。

▲桃園市賴姓男子9日晚間開車行經桃園區三民路橋，失控撞上路旁停車翻轉一圈，員警在賴男身上起出十餘包安毒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，42歲的賴姓男子9日晚間7時10分許，開著豐田休旅車搭載32歲懷孕7個月的陳姓妻子外出，行經桃園區三民路陸橋前時，突然失控撞上路旁停放轎車後翻覆一圈後居然神奇似的翻回路旁，但擋風玻璃與車身嚴重損毀，賴男頭部等處受傷流血，身體有多處擦挫傷，妻子也疑似出現小產跡象等不適現象。

▲桃園市賴姓男子9日晚間開車行經桃園區三民路橋，失控撞上路旁停車翻轉一圈，休旅車擋風玻璃與車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局大樹派出員警巡邏發現後，立即趕往現場處理，發現賴男在路旁騎樓處，頭部流血且有多處傷勢，未料，竟在賴男身上發現十餘包毒品，經檢視後為安非他命，總重約26餘公克；警方還查出陳姓孕妻分別遭台北與宜蘭地檢署發布詐欺通緝，因陳女出現不適，員警立即將其戒護送醫治療，經留院觀察後無大礙，將2人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市賴姓男子9日晚間開車行經桃園區三民路橋，失控撞上路旁停車翻轉一圈，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►快訊／桃園「強化版二級警戒」延至9／23 中秋戶外禁烤肉

►影／麟洋捐贈球具給小選手 鄭文燦切磋球技自嘲是「肉粘」

►小孩在車上！夫妻鬧離婚吵起來 火爆夫兩度追撞害妻腦震盪