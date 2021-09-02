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社會 社會焦點 保障人權

詭異畫面曝！女騎士被車撞陀螺翻　躺地雙手向天「完成左轉」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮堤防昨（1）日上午發生機車擦撞車禍，一名李姓婦人左轉時未禮讓直行車，遭林姓女騎士閃避不及撞上，兩人倒地，林女迅速起身查看李婦，特殊的是，李婦摔車躺地雙手卻「伸直向天」如仍在騎車般「繼續完成左轉」，歷時約3秒，所幸2人僅輕傷無礙；但李婦不聽勸，起身後收拾遺落物騎車離去，影片被po上網引發熱議。虎尾警分局表示，已通知雙方製作筆錄。

▲雲林縣虎尾鎮堤防昨日上午發生機車擦撞車禍，一名李姓婦人左轉時未禮讓直行車，遭林姓女騎士閃避不及撞上，兩人雙雙倒地。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮堤防昨日上午發生機車擦撞車禍，一名李姓婦人左轉時未禮讓直行車，遭林姓女騎士閃避不及撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片畫面中顯示，李姓婦人騎乘普重機，由河堤道路要左轉路五間厝50之3號旁路口，疑似未禮讓直行車，遭到林姓女騎士由虎尾河堤道路往西、朝土庫方向直行，在行經路口時閃避不及，發出尖銳煞車聲，隨即發生碰撞，畫面上看，李姓婦人戴斗笠加上綁帶，不排除因此遮蔽視線。

▲李婦摔車躺地雙手卻「伸直向天」如仍在騎車般「繼續完成左轉」，歷時約3秒。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李婦摔車躺地雙手卻「伸直向天」如仍在騎車般「繼續完成左轉」，歷時約3秒。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

發生擦撞後2名騎士均噴飛倒地，李姓婦人一度兩手僵直無法反應，林姓女騎士雖也噴飛，但心繫老婦人，顧不及自身雙腳擦傷，隨即起身查看李姓婦人，所幸疑因一時撞擊無法反應，最後老婦無大礙，便自行起身，附近民眾見狀除了幫忙報警，還勸老婦坐下休息、到醫院檢查，但老婦仍執意離去。

▲雲林縣虎尾鎮堤防昨日上午發生機車擦撞車禍，一名李姓婦人左轉時未禮讓直行車，遭林姓女騎士閃避不及撞上，兩人雙雙倒地。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮堤防昨日上午發生機車擦撞車禍，兩名騎士擦撞噴飛後倒地，所幸無大礙，但婦人逕自離開，遭民眾ＰＯ網。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局指出，此事故致肇事雙方分別頭部足部輕微擦挫傷，均無酒駕，另事故當時老婦起身後認為無身體無礙，即逕自騎車離開現場，是否涉及相關法律責任，將由本分局員警依法調查處理。警方呼籲，路人駕駛各式車輛，要有防禦駕駛觀念，隨時注意道路人、車狀況，行經路口，減速慢行，以策安全。並如於道路上發生交通事故，尤其是有人傷亡之交通事故請務必報警處理、不要逕逃逸離開現場，以免觸法。

▲雲林縣虎尾鎮堤防昨日上午發生機車擦撞車禍，一名李姓婦人左轉時未禮讓直行車，遭林姓女騎士閃避不及撞上，兩人雙雙倒地。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮堤防昨日上午發生機車擦撞車禍，一名李姓婦人左轉時未禮讓直行車，遭林姓女騎士閃避不及撞上。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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