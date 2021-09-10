拍下911「墜落男子」經典照惹議　美聯社記者親曝20年心境

▲《美聯社》攝影記者德魯拍下的911經典照「墜落男子」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國911恐怖攻擊事件將滿20年，當時兩架商用客機撞向世貿大廈南北塔，兩棟大樓起火燃燒，許多困在裡面的民眾受不了高溫，選擇直接跳下，《美聯社》攝影記者德魯就拍下了經典照片「墜落男子」。這張照片被很多人認為冷血無情，也有人認為這是有史以來最完美的新聞照片，德魯則說，就算從頭再來一次，他還是會選擇拍下這張照片，「記錄歷史就是我的工作。」

《美聯社》攝影記者德魯（Richard Drew）2001年9月11日上午到曼哈頓中城區的一場時裝秀進行攝影工作，結果在9時左右接到辦公室打來的電話，告訴他有一架飛機撞上世貿大樓。德魯立刻跳上地鐵，並從出地鐵站的那一刻就開始拍照。

▲世貿雙子星大樓遭飛機撞擊。（圖／達志影像／美聯社）



德魯回憶，當時他站在西街（West Street）與維西街（Vesey Street）的交叉口，就在北塔的正下方，當時煙霧很濃，看都看不清楚，就連呼吸都很困難，「我聽到一連串響亮的碎裂聲，我以為是混凝土碎片掉落地面的聲音，但我錯了，那時人們從高處墜落撞在人行道上的聲音。」

▲許多民眾無法忍受高溫而從高樓跳下。（圖／達志影像／美聯社）



他抬頭看到一個人從空中墜落，立刻拿起相機連拍了8張，突然傳來一陣巨響，他還是不停地按著相機，「我太專注地在拍照了，當時我以為只是屋頂塌了，我不知道是整棟大樓塌了，好險有一名救護人員用力地把我拉開，我們一邊跑，大樓一面向我們傾斜，但我還是轉過身拍了9張照片。」

德魯拍下了一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世貿中心跳樓的瞬間，這就是最經典的新聞照片「墜落男子」（Falling Man）。

《紐約時報》在隔天刊出這張照片，但遭讀者憤怒抨擊後，從此不再使用這張照片或類似照片。英國《君子》（Esquire）雜誌則寫了一篇7000字的文章讚揚這張照片，愛好攝影的歌手艾爾頓強（Elton John）也曾說，「這可能是有史以來拍攝時機最完美的照片之一。」

他表示，這張照片被許多人認為冷血無情，這十多年來他也在各種場合被問到對照片的看法，「有些人會把照片顛倒過來看，這名男子就像是坐在椅子上，一切的線條和姿勢都完美吻合，但一切都不曾讓我感到不安，每次我看到這張照片，我都覺得他還活著。」

▲人們對當時約200名墜樓而死罹難者所知甚少，他們多數人從北塔跳下。（圖／達志影像／美聯社）



《君子》雜誌記者朱諾德（Tom Junod）曾試圖訪問幾個罹難者家庭，但至今仍無法確認照片中的男子是誰。德魯認為，現在這已經是個沒有意義的問題，「因為我們已經知道照片上那個人的身份，他就是你和我。」

德魯接受CBS訪問時說，當了近60年的新聞攝影師後，他學會最重要的一條基本規則就是，「你可以早到兩個小時，但你不能晚到60秒。」他也提到，就算從頭再來一次，他還是會選擇拍下這張照片，「我不會改變任何事情，記錄歷史就是我的工作。」

直至現在，人們對當時約200名墜樓而死罹難者所知甚少，他們多數人從北塔跳下，很有可能是因為當時那棟大樓的火勢比較猛烈。目擊者說，有些人試著用窗簾或桌巾當跳傘，其他人目睹一對情侶手牽著手垂直墜落。也許如同《今日美國報》（USA Today）所說，這些罹難者當時並不是在選擇是否要死，而是在選擇要怎麼死。

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