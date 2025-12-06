「斬殺中國殘傷兵真痛快」　日軍書信炫耀罪行！南京大屠殺新鐵證

記者任以芳／綜合報導

侵華日軍南京大屠殺又有新鐵證，大陸方面昨5日公布共徵集各類文物史料573件（套），其中一封侵華日軍國崎支隊步兵第四十一聯隊士兵村田芳夫於1938年1月8日寫給父親的信，直言「南京有一座很有意思的死刑棧橋，每天都在用日本刀斬殺或射殺中國敗殘兵或傷兵，並且把屍體全部拋入揚子江衝走，真痛快」，成為揭示日軍殘暴、毫無人性的最新鐵證。

▲ 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念「2025年新徵文物史料發佈會」，該館今年共徵集各類文物史料573件（套）。（圖／翻攝 新華社）

綜合陸媒報導，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館「2025年新徵文物史料發佈會」昨5日在南京舉行，該館今年共徵集各類文物史料573件（套），揭示侵略者在南京大屠殺期間的殘酷暴行。

當天，紀念館工作人員介紹，一封由侵華日軍國崎支隊步兵第四十一聯隊士兵村田芳夫於1938年1月8日寫給父親的信件被徵集入館，信件共4頁，用鉛筆書寫。

信中寫，「南京有一座很有意思的死刑棧橋，每天都在用日本刀斬殺或射殺中國敗殘兵或傷兵，並且把屍體全部拋入揚子江衝走，真痛快。」

▼ 日軍侵略者書信中證明在南京大屠殺期間的殘酷暴行 。（圖／翻攝 人民日報）

▲ 侵華日軍當年書信透露泯滅人性行為，殺人以為樂，令人不恥。（圖／翻攝 新華社）

紀念館文物部主任艾德林表示，已查實寄信人的身份、所屬部隊番號、家庭地址及死亡時間，這封信的真實性明確可考。

江蘇省社會科學院研究員王衛星指出，村田芳夫以輕鬆口吻記錄屠殺和處理屍體，並使用「很有意思」「真痛快」等毫無人性的表述，顯示日軍將殺人視為輕鬆愉快之事，暴露出侵略者徹底泯滅的人性。

此外，美籍華人魯照寧協助紀念館徵集到一批重要史料，包括1937年12月18日發行的美國《新聞與觀察家報》，轉載美聯社關於「日軍入城後南京發生大規模屠殺」的報導；以及1937年12月8日法國《卓越報》刊文，提及南京淪陷前人口約百萬。

▲ 外媒曾報導侵華日軍南京大屠殺，各種毫無人性虐殺。（圖／翻攝 新華社）

侵華日軍南京大屠殺史研究會會長張生表示，這些史料與美國醫生羅伯特·威爾遜在東京審判中的證詞呼應，有力駁斥日本右翼勢力否認南京大屠殺的錯誤言論。

東京審判時，戰犯辯護律師曾質疑南京人口問題，威爾遜指「戰前南京人口約100萬，佔領時銳減至不足50萬」。張生進一步強調，當時戶籍統計不完善，未計入外來軍人、外地務工者及湧入南京的難民，日軍暴行造成的人口驟減令人震驚。

紀念館此次徵集的文物還包括南京保衛戰中犧牲軍醫的檔案、侵華日軍佔領南京後拍攝的照片、刊登4幅揭露日軍暴行照片的美國雜誌，以及侵華日軍第十三師團山炮兵第十九聯隊山川儀仁的信件等珍貴資料，再現日軍侵略者的殘酷、毫無人性的行為。

▼ 美籍華人魯照寧協助紀念館徵集到一批重要史料。（圖／翻攝 人民日報）



