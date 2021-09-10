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社會 社會焦點 保障人權

澎恰恰欠2.4億走投無路...連千毅喊「我幫你！」公布超誘人薪資

記者陳雕文／新北報導

藝人澎恰恰去年因拍電影、投資文創產業，向地下錢莊借錢，欠下2.4億元債務，驚傳他8日留下一則訊息：「今晚，是我人生的最後一晚。」之後隨即失聯，讓好友相當焦急，所幸之後已透過Facebook報平安。看澎恰恰快走投無路，直播主網紅連千毅決定伸援手，「可以來我這邊當直播固定班底」接著透露薪資條件。

▲▼連千毅向澎恰恰伸出援手。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲直播主網紅連千毅向澎恰恰伸出援手，並提出超高薪資。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲澎恰恰粉專發文向債權人致歉。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

▲藝人澎恰恰先前因破產欠債風波，多次登上媒體版面。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

澎恰恰去年宣告欠下2.4億元債務，為了籌款還債已將位在台北大安區的豪宅大廈抵押，本月8日傳出失聯消息，後來才在粉專發文向大家報平安：「近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…」看著澎恰恰快走投無路，連千毅再次對鏡頭喊話。

連千毅表示，「我很樂意幫忙澎哥度過現在的難關，來我這邊就是固定排場的直播，固定班底且包月包場，而每場直播是10萬，一個月有16場，一年下來薪資至少超過1800萬，是滿高的薪資，之前其實就有跟澎哥溝通過了，有請他再稍微想一下」。

▲▼連千毅對鏡頭喊話，表示樂意對澎恰恰伸出援手。（圖／連千毅提供）

▲連千毅對鏡頭喊話，表示樂意對澎恰恰伸出援手。（圖／連千毅提供）

連千毅表示，「昨天（9日）看到澎哥失蹤的新聞，我們這些社會上的朋友看了是滿擔心的，只要是能幫忙的，能相挺的我們都會盡量相挺，澎哥現在遇到困難，有需要幫忙的，我們做得到的都會盡量幫。說句實在話，澎哥縱橫演藝圈30幾年，也是綜藝的泰斗，是走過大風大浪的人，遇到這種小小的波折，會希望澎哥能撐過去」。

連千毅說，「也希望澎哥能早日東山再起，為粉絲跟觀眾帶來更多的歡笑與歡樂，因為澎哥真的是非常有才華的演藝圈前輩，也希望澎哥可以一起來直播界共襄盛舉，一起再創新的一頁，說不訂這是轉換跑道的人生契機，危機就是轉機嘛！說不定會有爆炸性的成長，可能會把目前的困難全部都解決，總之，澎哥這邊若有需要，隨時可以跟我聯絡，我們這邊都會竭盡所能，能相挺就相挺，祝福澎哥身體健康，東山再起」。

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