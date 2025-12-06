　
生活 生活焦點

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣夜市曾是觀光客與在地人最愛的庶民美食天堂，但近年越來越多人感受到夜市人氣下滑。PTT上一名網友直言，即便黃仁勳等名人加持，也難挽回夜市沒落的命運，甚至連士林夜市的攤位都「大減一半」，點出的 3 大原因曝光後掀起熱議，不少人也有感直嘆「夜市早就不夜市了」。

原PO在PTT的WomenTalk板發文「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中」，看到報導說台灣的夜市正在消失，即使有黃仁勳等諸多名人加持，也無法阻擋夜市沒落，「連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半…」

至於消失的原因，包含觀光客消費力下滑、租金與食材成本連年上漲、加上缺工嚴重，還有近期的非洲豬瘟，種種難題都讓店家苦撐，讓這項台灣特色文化正悄悄走向消失。

貼文曝光後，許多網友一面倒點出「價格」是最大問題，「夜市的價格都已經很不夜市了」、「那麼貴，比吃到飽還貴了，誰要逛」、「貴得要死，差不多的價格，去店面吃就好」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了。」

但也有人表示分享不同觀察，「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「只喜歡去住家附近的夜市，不喜歡觀光夜市，地方夜市偶爾會換新攤位。」

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

夜市士林夜市觀光美食小吃PTT

