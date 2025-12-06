　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

▲▼Netflix被爆砸1576億收購華納影業！好萊塢連署阻擋。（圖／路透）

▲ Netflix重金收購華納影業。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

串流影音龍頭Netflix以720億美元（約新台幣2.25兆）併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）製片廠及串流部門的交易案，引發美國國會跨黨派議員反彈。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）批評，此舉將創造「反壟斷惡夢」，共和黨人也警告恐削弱市場競爭。

根據《路透》，華倫5日聲明指出，這筆交易「將催生一個掌控近半串流市場的大型媒體巨頭，恐迫使美國民眾支付更高訂閱費用，觀看選擇減少，並危及美國勞工權益。」

眾議院反壟斷小組共同主席傑亞帕爾（Pramila Jayapal）也發文指責，「這代表更多漲價、廣告和千篇一律的內容，創作者失去更多控制權，勞工薪資下滑。」

共和黨人同樣表達憂慮，猶他州參議員麥克李（Mike Lee）警告，Netflix收購華納兄弟串流資產應「為全球反壟斷監管單位敲響警鐘」，強調儘管Netflix打造優質服務，但以此方式擴張主導地位將終結串流產業黃金時代。

面對政治阻力，Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，「這筆交易有利消費者、創新、勞工及創作者」，並承諾將為3億用戶帶來更豐富內容。但分析指出，這項巨額交易勢必面臨美國司法部嚴格反壟斷審查，歐盟監管機構也將密切關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身　5萬人瘋
全高雄掀韓星巧遇潮！　「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍
快訊／新莊BMW離奇暴衝！　駕駛無呼吸心跳
男將入獄！要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝
南京大屠殺新鐵證！　日軍書信炫耀罪行
快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

獨家直擊／全場最辣！KISS OF LIFE露火辣超細纖腰　甜美互動引暴動

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身「繞場揮手打招呼」5萬人瘋掉

全高雄掀韓星巧遇潮！「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍　親切燦笑合照

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞

國際熱門新聞

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

川普新版國安戰略狠批歐洲　強調美國影響力

更多熱門

相關新聞

Netflix證實「2.25兆收購華納」

Netflix證實「2.25兆收購華納」

全球娛樂產業迎來史詩級巨變！串流影音霸主 Netflix，於美國時間5日正式宣布，已與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）達成最終協議，將以總企業價值約720億美元（約新台幣2.25兆元） 收購旗下的華納兄弟影視工作室（Warner Bros.）、HBO 以及串流平台 HBO Max。

Netflix被爆砸千億收購華納影業！好萊塢連署阻擋

Netflix被爆砸千億收購華納影業！好萊塢連署阻擋

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

AI工具讓你免費用！？

AI工具讓你免費用！？

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

關鍵字：

標籤:Netflix併購案反壟斷華納兄弟市場競爭

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面