Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

記者陳宛貞／綜合外電報導

串流影音龍頭Netflix以720億美元（約新台幣2.25兆）併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）製片廠及串流部門的交易案，引發美國國會跨黨派議員反彈。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）批評，此舉將創造「反壟斷惡夢」，共和黨人也警告恐削弱市場競爭。

根據《路透》，華倫5日聲明指出，這筆交易「將催生一個掌控近半串流市場的大型媒體巨頭，恐迫使美國民眾支付更高訂閱費用，觀看選擇減少，並危及美國勞工權益。」

眾議院反壟斷小組共同主席傑亞帕爾（Pramila Jayapal）也發文指責，「這代表更多漲價、廣告和千篇一律的內容，創作者失去更多控制權，勞工薪資下滑。」

共和黨人同樣表達憂慮，猶他州參議員麥克李（Mike Lee）警告，Netflix收購華納兄弟串流資產應「為全球反壟斷監管單位敲響警鐘」，強調儘管Netflix打造優質服務，但以此方式擴張主導地位將終結串流產業黃金時代。

面對政治阻力，Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，「這筆交易有利消費者、創新、勞工及創作者」，並承諾將為3億用戶帶來更豐富內容。但分析指出，這項巨額交易勢必面臨美國司法部嚴格反壟斷審查，歐盟監管機構也將密切關注。