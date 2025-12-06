川普新版國安戰略狠批歐洲！警告「20年後面目全非」　強調影響力

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府發布最新《國家安全戰略》（NSS），內容強烈批評歐洲盟友在移民、言論自由等政策上「導致文明面臨被抹除的危機」，質疑部分國家未來是否仍具有作為美國可靠夥伴的能力。同時，戰略文件亦強調恢復美國在西半球的主導地位，並重新調整中東與中國政策，全面體現川普「美國優先」路線。

根據《美聯社》，白宮公布的這份文件，是川普今年1月重返白宮後發布的第一份國家安全戰略。相較於前任拜登政府強調修復同盟關係，新戰略的外交基調更為強硬，並以「美國優先」作為核心精神。文件更直言，美國外交「最重要的是對美國有效」，明確劃出與前朝政策的差異。

在歐洲政策部分，文件指稱美國長期盟友不僅面臨經濟停滯，更因移民政策、低生育率、言論審查以及政治反對派被壓制等問題，陷入「文明消失的真實前景」。文件更警告，若趨勢持續，「歐洲可能在20年內面目全非」，使部分國家的經濟與軍事能力是否能支撐同盟義務變得不明確。

文件也對歐洲極右翼勢力崛起表達「樂觀」，稱這些政治力量呈現「精神復興」。

對此，德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）表示，美國雖是北約（NATO）最重要盟友，但言論自由與社會制度屬於歐洲內部的討論範疇，「不需要外界給建議」。德國另類選擇黨（AfD）議員則稱，美國戰略是「歐洲與德國的外交現實檢驗」。

在西半球，川普政府明確提出「門羅主義的川普附則」，強調恢復美國在美洲的領導地位，包括打擊跨國毒品活動、控制移民與調整軍事部署。文件強調，必要時不排除以致命武力取代過去依賴執法體系的策略，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）領導的政府。

中東方面，川普政府擺脫拜登政府對該地區政府體制的批評方式，稱美國不應再針對中東國家，特別是海灣君主政體「進行訓誡」。文件表示，美國應支持中東自然產生的改革，而非強加價值。川普今年亦曾前往中東進行外交行程，持續關注以哈戰爭，但美國政府表示將逐步減少對該區依賴，因美國對中東石油的需求已下降。

在中國議題上，文件指出美國正「重新平衡」美中關係，並在川普全球關稅政策下，將中國定位為主要戰略焦點之一。文件強調必須維持對中國的軍事優勢，以避免台灣問題升高至戰爭風險，同時要求區域盟友投入更多資源，強化自身防衛，而非完全依賴美軍。

美國民主黨籍眾議員克勞（Jason Crow）強烈批評這份戰略是「對美國國際地位的災難」，認為若計畫持續推行，「世界將更危險，美國將更不安全」。然而川普政府則堅稱，這套戰略將使美國在全球舞台上重新掌握主動權。