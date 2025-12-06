小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

▲日本防衛大臣小泉進次郎質疑，與那國島飛彈計畫3年前已擬定，中國為何現在才反彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導



中國近期對於日本在沖繩縣與那國島部署飛彈部隊做出強烈抗議，然而日本防衛大臣小泉進次郎5日晚間在《富士電視台》的新聞節目中強硬回應。他直言，部署計畫早在3年前就已制定，當時中國未有異議，如今卻在此時間點表示抗議，可見其可能帶有其他政治意圖。

日本首相高市早苗11月7日在國會的答詢時，將「台灣有事」定義為日本的「存立危機事態」，隨即引來中國猛烈砲轟，痛批日本刻意升高區域緊張情勢。對此，小泉進次郎表示，與那國島的飛彈部署規劃早在3年前就已擬定，當時中國方面並沒有如此激烈的反彈，可見近期的反應具有政治意圖。

他特別澄清，這次部署的是地對空飛彈系統，專門用來攔截侵犯日本領空的不明飛行物，防止對日本造成威脅，射程根本無法到達中國本土。

對於中國的指控，小泉進次郎語重心長地提醒，部分媒體直接採信對方的說詞，可能無意間讓其達到目的，製造出對日本不利的輿論。他警告，若不冷靜分析當前局勢，恐將中了分裂日本國內輿論、製造混亂的計謀。對於外界質疑，他強調，「在這種情況下，我們更應該冷靜地執行日本防衛工作該做的事情。」