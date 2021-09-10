　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠夫「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍自首　警掀血棉被驚呆

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子獨居在行政路的房子裡，10日上午9點多以討論地契為由把前妻找來，兩人發生衝突，男子失控拿起水果刀插進前妻的眉心，再往頸部狠刺3刀，接著又朝腹部、手部砍10多刀還啃咬，等前妻倒血泊中慘死，男子用棉被把遺體包裹再委託律師報案。警方到場掀開「血被」被眼前一幕驚呆。

▲▼警方到場拉起封鎖線調查中。（圖／記者陳雕文攝）

▲警方到場拉起封鎖線，詳細案發原因仍待釐清。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，陳姓男子於上月11日就曾在和平街2樓的住處，與兄長及姪子發生口角，還揚言要點爆瓦斯桶，遭威嚇的家屬上前搶走瓦斯桶並拖到一樓，結果氣急敗壞的陳男還想跳樓搶回瓦斯桶，結果背部受傷。

後來家屬到三峽警分局聲請緊急保護令核准，因此陳男暫時搬到行政路，獨居在林姓前妻提供的住所。後來陳男為了拿回行政路住所的所有權，把林姓前妻找來協商，兩人發生激烈口角，因背部受傷而行動不便的陳男突然拿起水果刀，往前妻眉心刺下去！

▲▼凶案現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲凶案現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男見前妻倒地後還不罷休，往頸部、腹部狂砍10多刀，過程中還折斷前妻的左手小拇指，又狂咬左手前臂，直到滿身血的林姓前妻一動也不動，陳男冷靜用棉被把遺體裹起來。接著致電律師說，「我殺人了」並報上案發地址打算自首，律師急忙報案。

警方立即趕到現場敲門，沒想到陳男第一時間竟不願開門，警方當時心想，可能是陳男亂找律師報案。接著不斷勸說「我們是來幫忙處理事情的，如果屋內沒有任何異樣，我們看看就離開了」陳男才默默把門打開。

▲▼凶案現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲前妻到場找陳男討論地契的最後身影，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

員警看到門口有一灘血跡，立刻繃緊神經四處搜索，但沒有發現遺體，警問，「她（前妻）在哪？」陳男默默手指客廳的棉被，警方立即把棉被掀開，印入眼簾的是多處刀傷、咬痕且渾身是血的遺體，當場嚇了一大跳！

鑑識小隊到場採證，初步發現約15處大大小小的刀傷，致命傷集中在頸部，目前警方已通知家屬到場，至於陳嫌行凶的真正原因仍待進一步調查。

▲▼凶案現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／明正常上班課？　高雄宣布了
快訊／綠島、蘭嶼明停班課！　全國停班課一次看
快訊／台南明正常上班課　全國停班課一次看
全台停班課一次看！嘉義縣明正常上班課　17縣市已宣布
璨樹襲台！陸海空異動懶人包　12公路擬預警封閉
全國停班課一次看！嘉義市明正常上班課　16縣市已宣布
機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：很有用
強留兒子16年不讓他上課！單親媽曝原因　執行署出手了
全國停班課一次看！雲林、金門明正常上班課　15縣市已宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

燙頭皮+罰站到凌晨+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

狠夫「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍自首　警掀血棉被驚呆

車手法院外遭擄走　黑布矇眼毆打+電擊！4煞下場曝

被花盆絆倒竟爆打好心管理員！狂男拒到案　所長「大外割」KO

博奕詐騙藏北市百萬月租商辦！流動資金750億　賭客發現秒封鎖

強留兒子16年不讓他到學校上課！單親媽曝原因　執行署出手了　

色推拿師猥褻女客…上下來回竟扯：防胸垂、多囊！1理由竟免入獄

南投卓社大山「登山客嚴重腹痛」！消防出動直升機吊掛救援

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議高院撤銷檢方處分

「完美貪污程式」卡關檢警調　民間高手極智對決攻破：20條黃金曝

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

燙頭皮+罰站到凌晨+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

狠夫「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍自首　警掀血棉被驚呆

車手法院外遭擄走　黑布矇眼毆打+電擊！4煞下場曝

被花盆絆倒竟爆打好心管理員！狂男拒到案　所長「大外割」KO

博奕詐騙藏北市百萬月租商辦！流動資金750億　賭客發現秒封鎖

強留兒子16年不讓他到學校上課！單親媽曝原因　執行署出手了　

色推拿師猥褻女客…上下來回竟扯：防胸垂、多囊！1理由竟免入獄

南投卓社大山「登山客嚴重腹痛」！消防出動直升機吊掛救援

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議高院撤銷檢方處分

「完美貪污程式」卡關檢警調　民間高手極智對決攻破：20條黃金曝

有七都就會有八都？　鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整

達飛宣布凍漲運價　10月1日美國線每大箱基本運費也不漲

MLB運彩分析／紅人vs紅雀　推薦紅雀受讓過盤

復賽前後落差大　潘威倫發現自身投球問題

不斷更新／全台停班課一次看！高雄等20縣市明正常上班課　蘭嶼綠島停班課

北市11日上午10時關水門　開放疏散門周邊紅黃線停車

快訊／高雄宣布9／11正常上班上課　颱風假無望「還是要補班」

金萬林檢測試劑需求再增！8月營收7025萬元、年增100.76％

新竹縣市合併？　邱奕勝：中央先把千億統籌款還給桃園人

味全龍簽下全數新秀　曹大帥之子曹祐齊簽約金400萬

社會熱門新聞

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

即／新莊男套房疑點燃汽油拖女友陪葬

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

快訊／中橫公路吊車翻覆壓毀4轎車　2人當場死亡

澎恰恰借錢被騙500萬！神祕男拿支票消失

女大生遇恐怖按摩師　跪地「吞吐」求饒仍遭硬上

快訊／彰化市民宅大火　警消搶救中

女網友一夜情激戰　他突想「走後門」被拒出狠招

驚悚畫面曝！吊車倒退嚕壓毀4車翻落山谷

控陳時中說謊　吳子嘉被告假訊息

舍監半裸開賓士撞北藝大　車內掉出一袋大麻

苗栗情侶自撞電桿！男「酒測值1.0」　21歲女友慘死

快訊／鶯歌狠男水果刀猛刺前妻　她倒血泊慘死

更多熱門

相關新聞

夫嗆妻「去的機場比妳搭過的公車多」判離

夫嗆妻「去的機場比妳搭過的公車多」判離

陳姓男子與妻子結婚超過40年，但他自恃國立政治大學畢業，經常鄙視、訕笑妻子沒讀大學，又常大吼大叫、甩門，還嗆「經過的機場比被妻子搭過的公車還多」，甚至動粗。妻子起訴請求離婚，一二審均判准離婚，陳男還須賠償80萬元。案件確定後陳男提出再審，但高院認為再審無理，駁回請求。

前妻啪小王生子要他「當名義上生父」！綠帽男氣炸反擊

前妻啪小王生子要他「當名義上生父」！綠帽男氣炸反擊

電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命

電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命

他遭同鄉3刀刺穿心肺　狂噴1800cc鮮血慘死

他遭同鄉3刀刺穿心肺　狂噴1800cc鮮血慘死

女醫批前夫媽寶再勝訴讚：比考上醫學系高興

女醫批前夫媽寶再勝訴讚：比考上醫學系高興

關鍵字：

狠夫前妻啃咬水果刀地契裹屍

讀者迴響

熱門新聞

全台停班課一次看！台南市明正常上班課

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

氣象局認證　這1區會放颱風假

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面