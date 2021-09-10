狠夫「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍自首　警掀血棉被驚呆

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子獨居在行政路的房子裡，10日上午9點多以討論地契為由把前妻找來，兩人發生衝突，男子失控拿起水果刀插進前妻的眉心，再往頸部狠刺3刀，接著又朝腹部、手部砍10多刀還啃咬，等前妻倒血泊中慘死，男子用棉被把遺體包裹再委託律師報案。警方到場掀開「血被」被眼前一幕驚呆。

▲警方到場拉起封鎖線，詳細案發原因仍待釐清。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，陳姓男子於上月11日就曾在和平街2樓的住處，與兄長及姪子發生口角，還揚言要點爆瓦斯桶，遭威嚇的家屬上前搶走瓦斯桶並拖到一樓，結果氣急敗壞的陳男還想跳樓搶回瓦斯桶，結果背部受傷。

後來家屬到三峽警分局聲請緊急保護令核准，因此陳男暫時搬到行政路，獨居在林姓前妻提供的住所。後來陳男為了拿回行政路住所的所有權，把林姓前妻找來協商，兩人發生激烈口角，因背部受傷而行動不便的陳男突然拿起水果刀，往前妻眉心刺下去！

▲凶案現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男見前妻倒地後還不罷休，往頸部、腹部狂砍10多刀，過程中還折斷前妻的左手小拇指，又狂咬左手前臂，直到滿身血的林姓前妻一動也不動，陳男冷靜用棉被把遺體裹起來。接著致電律師說，「我殺人了」並報上案發地址打算自首，律師急忙報案。

警方立即趕到現場敲門，沒想到陳男第一時間竟不願開門，警方當時心想，可能是陳男亂找律師報案。接著不斷勸說「我們是來幫忙處理事情的，如果屋內沒有任何異樣，我們看看就離開了」陳男才默默把門打開。

▲前妻到場找陳男討論地契的最後身影，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

員警看到門口有一灘血跡，立刻繃緊神經四處搜索，但沒有發現遺體，警問，「她（前妻）在哪？」陳男默默手指客廳的棉被，警方立即把棉被掀開，印入眼簾的是多處刀傷、咬痕且渾身是血的遺體，當場嚇了一大跳！

鑑識小隊到場採證，初步發現約15處大大小小的刀傷，致命傷集中在頸部，目前警方已通知家屬到場，至於陳嫌行凶的真正原因仍待進一步調查。