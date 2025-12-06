白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

▲英國一名醫師在職期間涉嫌性侵多名病患。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名前醫師被指控在執業期間性侵38名患者，其中還包含多名13歲以下兒童，震驚當地醫界。

根據《天空新聞網》報導，38歲的前醫師納撒尼爾‧史賓塞（Nathaniel Spencer）遭指控犯下45項重罪，包括15項性侵害、17項侵入式侵害，以及針對13歲以下兒童的12項相關罪名。

史塔福德郡警方經過長期調查後發現，史賓塞涉嫌在2017年至2021年任職期間，在史托克市的皇家史托克大學醫院以及達德利的羅素廳醫院犯下多起性犯罪。警方公共保護部門針對這起複雜案件進行深入調查，最終決定提起刑事訴訟。

西米德蘭茲皇家檢察署複雜案件處理部門副首席檢察官班‧山普斯（Ben Samples）表示，「經過仔細審查所有現有證據後，我們認定有足夠證據將此案提交審判，且符合公眾利益。」他強調，檢察官團隊與史塔福德郡警方密切合作，支持這項詳細且複雜的調查工作。

案件涉及的受害者年齡層廣泛，其中包括多名13歲以下的兒童患者，顯示出犯罪性質的嚴重性。史賓塞利用醫師職務之便，在醫療環境中對脆弱的患者實施性犯罪，違背了醫療專業的基本倫理準則。

來自伯明翰的史賓塞將於2026年1月20日在北史塔福德郡司法中心出庭應訊。