911恐攻20周年！　世貿北塔「唯2倖存者」狂墜18層樓奇蹟生還

▲美國世貿雙子星於2011年9月11日遭遇恐怖攻擊，雙雙倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約世貿雙塔於2001年9月11日遭遇恐攻倒塌，至今將近20年，當時共有2996人死亡，僅少數人倖存。美國紐約及紐澤西港務局的34歲結構工程師巴塞利（Pasquale Buzzelli），就是奇蹟生還的倖存者之一，但當時的恐怖經歷與災難性畫面仍歷歷在目，雖然很多人告訴他大難不死就代表他會有一番成就，但他所一心想要的，就是只是和家人過上正常的生活。

綜合外電報導，巴塞利回憶事發當天，他是一名還算年輕的工程師，妻子路易絲（Louise）已經懷有7個月的身孕，很快他們就要迎來第一個小孩，女兒的名字取作希望（Hope，音譯霍普）。當天上午就在8點46分第一架飛機撞進世貿大樓前不久，巴塞利才剛到世貿中心北塔，要搭乘電梯到64樓的公司所在樓層，起初電梯正常運行上升，但突然間燈光閃爍，電梯開始劇烈搖晃，感覺就像正從高處迅速墜落。

巴塞利和電梯內的其他人面面相覷，臉上都在問「發生什麼事了」？當時他們不知道的是，就在距離他們29層樓高的上頭，一架美國航空11號客機已經撞穿世貿北塔。巴塞利立刻打電話給路易絲報平安，同時要她打開電視看看究竟發生什麼事情；電話那頭回答，「我的天啊，有一架飛機撞上你們大樓了。」

▲911造成的後續國際影響巨大。（圖／達志影像／美聯社）

南塔於上午9點59分轟然倒塔，當時巴塞利已從電梯脫困，正和人群從樓梯間試圖徒步逃出大樓，大樓不斷晃動，途中他們經過趕來的消防員，對方只告訴他們盡快往下走。空間不大的樓梯間擠滿了逃難的人群，前進速度異常緩慢，他撥了第二通電話給路易絲，但當妻子得知他還在電梯裡時，忍不住急得發脾氣，「快出去啊，你為什麼還在那裡？」巴塞利告訴妻子他所在的樓層還算安全，「樓上這裡沒有事」，卻渾然不知死劫馬上就要來臨。

一行人下到22樓時大樓突然瘋狂震動，巴塞利和周遭的人因恐慌開始尖叫，燈光全部熄滅，他們能聽到上頭有重物正在墜落，聲音愈來愈逼近。他設法躲在一個角落，蜷縮成嬰兒姿勢閉上眼睛，感覺到地板和牆壁分崩離析，巨大的混凝土塊砸在身上，接著整個人就像自由落體一般加速墜落，感覺周遭有狂風和大量碎屑物不斷撞到身上，他心裡想著自己的生命竟然就這樣結束，再也看不見路易絲和即將出生的女兒希望了。

▲世貿南塔先崩塌，北塔跟著在不到2小時內塌毀。（圖／達志影像／美聯社）

巴塞利墜落18層樓，2個小時後在約3層樓高的殘磚斷瓦中恢復意識，他從一塊還算平坦的混凝土板上坐起，奇蹟似地生還。幾百名在大樓內墜下的人都死了，只有他和另外一個人生還，右腿和其他地方的疼痛錫來，周遭都是一片廢墟和黃濁的濃煙，他明白自己還活著後，立刻大聲呼救；不久後底下傳來聲音，「上面還有人活著！」

巴塞利被6名消防員救出，他躺在擔架上回答他們的話；而消防員不斷和她說話的，是為了確保他不會昏死。他是從大片瓦礫中獲救的16人之一，只有右腿骨折、幾處燒燙傷和皮外傷，沒有生命大礙。

「我還記得當時的氣味，我還記得那些聲音」，巴塞利受訪時表示，當時所發生的每個細節以及先後順序，至今他都記得一清二楚，景象就在影片一般在腦海裡不斷回放。

獲救後巴塞利常聽到人說上帝沒有拿走他的性命，是要留他下來在這個世界做出一番成就，但經歷過恐怖死劫的他，想要的只是和家人平平安安生活在一起。