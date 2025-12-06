　
地方 地方焦點

台南時尚展登場　藝群醫美以PDRN白光精華領軍美妝新潮流

▲藝群醫美集團亮相2025台南流行時尚產業展，以自然美學與科學保養吸引眾多參觀者。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫美集團亮相2025台南流行時尚產業展，以自然美學與科學保養吸引眾多參觀者。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南流行時尚產業展於12月5日至7日在大台南會展中心盛大展開，展場緊鄰台南高鐵站區，以「流行 × 生活」為核心，將設計、美學、文創與日常風格融為一體，成為南台灣年底最受矚目的時尚盛事，受邀參展的藝群醫學美容集團以全國美業龍頭姿態亮相，展出當代美學與文化古都氣質交織的獨特展區，吸引民眾駐足。

其中最受關注的莫過於「Dr.藝群保養品」。藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，品牌自創立以來始終圍繞「清爽、高效、低負擔」三大理念，呼應全球回到自然光肌與減法保養的潮流。他指出，時尚不再被侷限於伸展台，而是落實於生活細節，而健康肌膚散發的底蘊光澤，正是支撐極簡妝容與新時代美感的核心。

▲藝群醫美集團亮相2025台南流行時尚產業展，以自然美學與科學保養吸引眾多參觀者。（記者林東良翻攝，下同）

此次展會中，藝群以「美力、時尚、科技」為策展概念，呈現從保濕、修護到深度調理的完整保養路線。現場最具討論度的產品為 PDRN（聚去氧核糖核苷酸）系列保養品——被稱為來自「鮭魚DNA」的修護成分。因鮭魚DNA結構與人體相似，被視為近年美容醫學與保養界的重要成分。其中「PDRN白光修護精華」一抹宛如晨露輕淬，使肌膚恢復澄透光感，成為現場詢問度最高的明星商品。

活動期間，藝群團隊也規劃冬季保養體驗，由專業諮詢師依不同膚質提出個別化建議，吸引許多民眾拍照分享。無論是模特兒、造型師或一般消費者，都能在展區找到適合自身生活節奏的保養解方，讓時尚展不只是潮流展示，也成為實用、貼近日常的美學場域。

王正坤醫師不僅是皮膚科專科醫師，也是企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長。他長期於成功大學醫院、成大EMBA與長榮大學博士班授課，撰寫美容醫學教科書並培訓業界醫師。他目前領軍藝群醫美集團，旗下包含1家 Dr.藝群保養品公司與21家醫美診所遍布全台各縣市，以醫學知識為核心發展連鎖體系。

▲藝群醫美集團亮相2025台南流行時尚產業展，以自然美學與科學保養吸引眾多參觀者。（記者林東良翻攝，下同）

此次回到品牌發源地台南參展，象徵台南美業能量的成長與深化，也展現台灣在地品牌的自信姿態。藝群強調，美不只存在於外表，更是一種生活態度；簡單、精純而有效的保養哲學，正是品牌想傳達的價值。透過台南時尚展，他們希望讓世界看到台南品牌的軟實力，讓時尚從肌膚開始綻放，成為每個人獨有的品味與風格。

