北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

▲ 川普政府希望歐洲在2027年以前接手部分北約防務工作。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈本周向歐洲各國代表團表示，希望歐洲在2027年前接手主導北約防務，包括從情報蒐集至飛彈系統等大部分常規防務能力，但時程太過緊迫，部分歐洲官員認為不切實際。

《路透》報導，據5名知情人士透露，五角大廈官員在這場於華府舉行的會議中直言，對於歐洲自2022年俄烏戰爭爆發後在提升防務能力方面的進展「仍不滿意」，若歐洲無法在2027年的最後期限內達成目標，美國可能退出部分北約防務協調機制。

但多名歐洲官員表示，不論華府如何衡量歐洲在承擔防務重擔方面的進展，2027年的期限都太「不切實際」，因為歐洲若要在短期內取代美國某些關鍵能力，需要的不僅是資金和政治意願，還面臨軍備生產積壓等挑戰。

即便歐洲今天就下訂單購買美製武器，部分最先進的系統也要數年才能交付。且美國提供的某些能力無法以金錢購買，例如在烏克蘭戰爭中發揮關鍵作用的獨特情報、監控和偵察能力。

一名北約官員坦承，「盟國已認知到有必要增加國防投資，將常規防務負擔從美國轉移到歐洲」，但對2027年期限未發表評論。

川普政府主張歐洲盟國應為北約貢獻更多，但川普本人對北約的態度搖擺不定。他在2024年競選期間曾猛烈抨擊歐洲盟國，甚至聲稱會鼓勵俄羅斯總統普丁入侵國防支出未達標的北約國家。但在去年6月的北約領袖峰會上，川普又對歐洲領袖同意將成員國年度國防支出目標提升至GDP 5%的計畫大為讚賞。

歐盟目標2030年使歐洲大陸具備自我防衛能力，並稱必須填補防空、無人機、網路戰能力、彈藥等各領域缺口。但官員和分析師認為，即便是2030年這個期限都極具挑戰性。

美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）在本周的北約外長會議上強調，北約盟國「顯然」應承擔歐洲防務責任。他也發文寫道，「歷屆美國政府幾乎都在以某種形式這麼說，但我們的政府說到做到。」