　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

▲▼11月27日感恩節，川普在佛羅裡達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體成員交談。（圖／路透）

▲ 川普政府希望歐洲在2027年以前接手部分北約防務工作。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈本周向歐洲各國代表團表示，希望歐洲在2027年前接手主導北約防務，包括從情報蒐集至飛彈系統等大部分常規防務能力，但時程太過緊迫，部分歐洲官員認為不切實際。

《路透》報導，據5名知情人士透露，五角大廈官員在這場於華府舉行的會議中直言，對於歐洲自2022年俄烏戰爭爆發後在提升防務能力方面的進展「仍不滿意」，若歐洲無法在2027年的最後期限內達成目標，美國可能退出部分北約防務協調機制。

但多名歐洲官員表示，不論華府如何衡量歐洲在承擔防務重擔方面的進展，2027年的期限都太「不切實際」，因為歐洲若要在短期內取代美國某些關鍵能力，需要的不僅是資金和政治意願，還面臨軍備生產積壓等挑戰。

即便歐洲今天就下訂單購買美製武器，部分最先進的系統也要數年才能交付。且美國提供的某些能力無法以金錢購買，例如在烏克蘭戰爭中發揮關鍵作用的獨特情報、監控和偵察能力。

一名北約官員坦承，「盟國已認知到有必要增加國防投資，將常規防務負擔從美國轉移到歐洲」，但對2027年期限未發表評論。

川普政府主張歐洲盟國應為北約貢獻更多，但川普本人對北約的態度搖擺不定。他在2024年競選期間曾猛烈抨擊歐洲盟國，甚至聲稱會鼓勵俄羅斯總統普丁入侵國防支出未達標的北約國家。但在去年6月的北約領袖峰會上，川普又對歐洲領袖同意將成員國年度國防支出目標提升至GDP 5%的計畫大為讚賞。

歐盟目標2030年使歐洲大陸具備自我防衛能力，並稱必須填補防空、無人機、網路戰能力、彈藥等各領域缺口。但官員和分析師認為，即便是2030年這個期限都極具挑戰性。

美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）在本周的北約外長會議上強調，北約盟國「顯然」應承擔歐洲防務責任。他也發文寫道，「歷屆美國政府幾乎都在以某種形式這麼說，但我們的政府說到做到。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

國際熱門新聞

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

川普新版國安戰略狠批歐洲　強調美國影響力

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

更多熱門

相關新聞

台中機房聯手柬埔寨詐騙美國　得手1872萬

台中機房聯手柬埔寨詐騙美國　得手1872萬

台中黃男、林男、顏男以及倪男組成詐欺中繼機房，購置電信設備再跟美國同夥對接，協助在柬埔寨的詐騙集團，一同向美國當地民眾施詐。結果一名美國男子，被以教會長期捐款名義、投資詐騙，3個月匯款60多萬美金（1872萬台幣），而4名在台成員事發後被判4年2月至8年2月不等刑期。

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

「19點」只是強人遮羞布　川普貪婪沒有少！

「19點」只是強人遮羞布　川普貪婪沒有少！

台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

關鍵字：

北約歐洲防務美國2027年軍備

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面