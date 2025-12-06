　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現「5個醫學奇蹟」

圖文／鏡週刊

墨西哥卡波聖盧卡一場甜蜜婚禮險些釀成悲劇，來自美國堪薩斯州的大家長芭布（Barb Prier）女士，原訂在6月出席孫輩的婚禮，並同時慶祝自己的50年結婚紀念日。不料，一趟海邊散步竟讓她遭遇了當地人聞之色變的惡浪襲擊。

惡浪有多可怕？阿嬤如何在「洗衣機巨浪」中死裡逃生？

事發於婚禮當天早上，芭布與姊妹在海灘上散步。她回憶「當時海浪看起來很平靜。但突然間，海浪像爆炸一樣，一波疊著一波猛地衝了上來。」

這股當地人俗稱的「惡魔浪」，瞬間將這位阿嬤捲入大海。她的兒子提姆（Tim Prier）眼睜睜看著母親在海中掙扎浮沉。提姆心有餘悸地描述「她就像在高速運轉的洗衣機裡一樣，不斷地被海浪猛烈地拍打、翻攪。」

面對突如其來的恐怖景象，提姆表示他害怕這是永別的畫面，「我無法直視。我只能低下頭，抓緊身邊人的手，我們所有人跪在沙灘上開始禱告。」

幸運的是，現場為晚宴準備的飯店員工，迅速展現了驚人團隊默契。他們立刻手牽手組成堅固的「人鏈」，冒險將芭布從太平洋中搶救上岸。隨後，包含新郎父親在內的4位具備醫療背景的婚禮賓客，立即在沙灘上展開心肺復甦術急救，為芭布爭取了寶貴的生機。

芭布被送醫後，被診斷出多處重傷，包括頭部重創、脊椎與腿部骨折。更危急的是，她吸入了大量的沙子和海貝殼，造成其中一個肺部穿孔塌陷。儘管生命被保住了，但她轉院回堪薩斯州時，當地醫生對家屬下了最壞的預後，「妳媽媽永遠無法再走路、說話，也無法自己進食或穿衣。她將必須住在護理之家。」

被醫生宣告「永不能走」？阿嬤如何達成醫學上的奇蹟康復？

面對醫生的宣判，芭布展現了驚人的生命韌性。數月後，她不僅完全康復，還能自行走路、開口說話、自己進食與打扮，達成醫學上的「5個奇蹟」。

最令人感動的是，為了不讓這場意外影響婚禮，新郎的父親決定將災難過程保密，直到新人度完蜜月。芭布也表示，「他們知道我絕對不會希望婚禮因此取消。」最終，這場婚禮圓滿落幕，成為一場充滿驚險卻以愛和奇蹟收場的佳話。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導
震撼供詞！26年前名古屋命案　主婦嫌犯稱「想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭」
偷遍東京地鐵？中國2旅客入境日本被逮　警懷疑涉及91案「背後恐有竊盜集團」
「牠們像哨兵守著」赤裸新生兒寒夜被遺棄　浪犬圍成圈護整晚！奇蹟活下來

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

【愛撒嬌小狗】黃金獵犬聽見自己名字　立刻變身超萌嚶嚶怪

國際熱門新聞

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

川普新版國安戰略狠批歐洲　強調美國影響力

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

更多熱門

相關新聞

逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠

逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠

墨西哥25歲佳麗波許（Fatima Bosch）21日在泰國成功摘下2025年環球小姐后冠，擊敗來自其他國家的上百名佳麗，為這場風波不斷的選美盛事畫下句點。此前，她曾遭泰國主辦方高層出言訓斥，當場憤而離席，多名佳麗也一同離場抗議，甚至還有評審辭職，爆出內定醜聞。

川普打擊販毒集團　瞄準墨西哥、哥倫比亞

川普打擊販毒集團　瞄準墨西哥、哥倫比亞

墨西哥數千人示威　推倒國家宮圍欄

墨西哥數千人示威　推倒國家宮圍欄

奪冠才8天！墨21歲選美皇后遭卡車撞死

奪冠才8天！墨21歲選美皇后遭卡車撞死

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

關鍵字：

婚禮驚魂海灘惡浪生死救援奇蹟康復墨西哥

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面