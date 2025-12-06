婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

圖文／鏡週刊

墨西哥卡波聖盧卡一場甜蜜婚禮險些釀成悲劇，來自美國堪薩斯州的大家長芭布（Barb Prier）女士，原訂在6月出席孫輩的婚禮，並同時慶祝自己的50年結婚紀念日。不料，一趟海邊散步竟讓她遭遇了當地人聞之色變的惡浪襲擊。

惡浪有多可怕？阿嬤如何在「洗衣機巨浪」中死裡逃生？

事發於婚禮當天早上，芭布與姊妹在海灘上散步。她回憶「當時海浪看起來很平靜。但突然間，海浪像爆炸一樣，一波疊著一波猛地衝了上來。」

這股當地人俗稱的「惡魔浪」，瞬間將這位阿嬤捲入大海。她的兒子提姆（Tim Prier）眼睜睜看著母親在海中掙扎浮沉。提姆心有餘悸地描述「她就像在高速運轉的洗衣機裡一樣，不斷地被海浪猛烈地拍打、翻攪。」

面對突如其來的恐怖景象，提姆表示他害怕這是永別的畫面，「我無法直視。我只能低下頭，抓緊身邊人的手，我們所有人跪在沙灘上開始禱告。」

幸運的是，現場為晚宴準備的飯店員工，迅速展現了驚人團隊默契。他們立刻手牽手組成堅固的「人鏈」，冒險將芭布從太平洋中搶救上岸。隨後，包含新郎父親在內的4位具備醫療背景的婚禮賓客，立即在沙灘上展開心肺復甦術急救，為芭布爭取了寶貴的生機。

芭布被送醫後，被診斷出多處重傷，包括頭部重創、脊椎與腿部骨折。更危急的是，她吸入了大量的沙子和海貝殼，造成其中一個肺部穿孔塌陷。儘管生命被保住了，但她轉院回堪薩斯州時，當地醫生對家屬下了最壞的預後，「妳媽媽永遠無法再走路、說話，也無法自己進食或穿衣。她將必須住在護理之家。」

被醫生宣告「永不能走」？阿嬤如何達成醫學上的奇蹟康復？

面對醫生的宣判，芭布展現了驚人的生命韌性。數月後，她不僅完全康復，還能自行走路、開口說話、自己進食與打扮，達成醫學上的「5個奇蹟」。

最令人感動的是，為了不讓這場意外影響婚禮，新郎的父親決定將災難過程保密，直到新人度完蜜月。芭布也表示，「他們知道我絕對不會希望婚禮因此取消。」最終，這場婚禮圓滿落幕，成為一場充滿驚險卻以愛和奇蹟收場的佳話。

