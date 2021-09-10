璨樹海陸警持續！暴風圈周日籠罩全台　總雨量3地最恐怖

記者趙蔡州／綜合報導

強颱璨樹持續接近台灣，中央氣象局10日晚間召開記者會表示，璨樹強度下午至晚間期間沒有太大變化，近中心最大風速每秒58公尺、暴風半徑維持約200公里，目前正在進入巴士海峽，最接近台灣時強度會是強颱下限或中颱上限，預計周日影響最為劇烈，直到周一（13日）影響才會慢慢減弱。

▲氣象局表示，明天（11日）璨樹仍在持續靠近台灣，直到周日（12日）暴風圈籠罩全台，周一（13日）後影響才會慢慢減小。（圖／中央氣象局）

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氣象局資深預報員徐仲毅表示，強颱璨樹10日晚間8時位在鵝鑾鼻的南南東方約410公里的海面上，璨樹強度下午至晚間期間沒有太大變化，近中心最大風速每秒58公尺、暴風半徑維持約200公里，未來沿台灣東部近海持續北上的機率最高。

他指出，明天璨樹仍在持續靠近台灣，直到12日暴風圈籠罩全台，周一（13日）後影響才會慢慢減小、逐漸遠離。他也提醒，璨樹目前是強烈颱風，接近台灣時，強度會是強颱下限或中颱上限，對宜蘭、花蓮、台東及蘭嶼、綠島的威脅非常大，民眾一定要特別注意。

他最後統整說，明天（11日）下午及入夜後風雨漸強，12日則是風雨最嚴重的時候，近颱風中心會有12級以上強風、9公尺以上風浪出現，北海岸、東半部、中南部沿海及澎湖、金門注意有長浪發生，加上周末正逢大潮，沿海低窪地區需留意淹水可能。

▲璨樹颱風目前正在進入巴士海峽。（圖／氣象局）

根據氣象局晚間7時風雨預報，總雨量預測部分以宜蘭山區400毫米至700毫米、平地300毫米至500毫米最高，接著新北市山區400毫米至600毫米、平地300毫米至500毫米其次，第三則是花蓮山區250毫米至500毫米、平地200毫米至400毫米。

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