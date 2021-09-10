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強颱璨樹逼近中！一張圖看懂各地風雨影響時程

記者楊庭蒝／綜合報導

強颱璨樹持續接近台灣，晚間中央氣象局召開記者會表示，璨樹的暴風圈12日將籠罩全台，周一（13日）後影響才會慢慢減小、逐漸遠離。氣象達人彭啟明也於臉書PO文指出，目前預估中心由台灣東部近海北上機會最高，而它的暴風圈將在週六中午前後碰觸恆春半島，在北上過程中，暴風圈將逐漸籠罩全台灣，一直要等到週一白天才可望完全脫離。

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

▲璨樹颱風目前正在進入巴士海峽。（圖／氣象局）

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面對來勢洶洶的璨樹，彭啟明表示，依照氣象局的預報路徑，可將目前各地的風雨影響時程歸納為下列幾點：

▲強颱璨樹各地風雨影響時間表。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲強颱璨樹各地風雨影響時間表。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

花東及恆春半島

週六凌晨起就會受到颱風外圍環流影響，開始有間歇風雨出現，中午之後暴風圈逐漸移入，風雨將明顯增強，由於相當靠近颱風中心，一直到週日上半天都會是狂風暴雨的情況，務必要提高警覺，減少災害的發生！週日下半天颱風更為北上之後，風雨就會大幅趨緩。

北北基宜桃竹苗

當颱風中心在週日上半天來到花蓮近海時，才會明顯感受到風雨的增強，強風豪雨的情形會持續到週一凌晨，之後颱風遠離，風雨將快速趨緩。另外，週六白天受到較強東南風過山沉降增溫影響，新北西側及桃竹地區有36℃以上高溫發生機會。

中彰投雲嘉南高屏

週六受到中央山脈的屏障而影響較小，要等到週日上半天之後，台灣海峽開始轉為西北風到偏西風時，才會出現較明顯的強風驟雨，山區要留意較大規模的累積雨量發生。週一颱風逐漸遠離，台灣附近轉為西南風環境，因位於迎風面而持續有陣雨發生，其中嘉義以南的雨勢會較為明顯。

澎湖、金門及馬祖

隨著颱風北上，澎湖在週日有間歇性強風驟雨，馬祖則在週日晚上至週一清晨會出現較明顯的間歇風雨，金門距離颱風較遠，所受影響最小，但仍須留意強陣風的發生，以及週六颱風外圍東北風沉降導致的36℃以上極端高溫。

彭啟明也強調，這是依目前中央氣象局所提供的最新路徑所做出的歸納，若颱風的路徑有所變更也都會隨時更新相關資訊。

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強颱璨樹逼近！　一張圖看懂「各地風雨影響時程」

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