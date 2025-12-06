宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏國大選「親台候選人」阿斯夫拉微幅領先　華府密切關注

▲▼ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

▲宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

宏都拉斯總統選舉進入第六天，選情依然緊繃，由美國總統川普（Donald Trump）全力支持的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先。這場競爭激烈的選戰，吸引了美國政府及國際社會高度關注，選民與外界都在密切等待最後結果。

根據最新選票統計，官方已完成約86.54%的選票計算。國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前拿下40.21%的得票率，僅以大約2萬450票的微幅優勢領先自由黨（Liberal Party）中間派參選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），納斯拉亞得票率則為39.48%。執政黨自由重建黨（LIBRE Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）暫居第三。

選舉過程中，約有14%的選票被發現有不一致或爭議情形，選舉官員表示這部分票數還需進一步檢查與確認。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）昨晚也在社群媒體上強調，這次選舉是對宏都拉斯民主的考驗，呼籲尊重該國人民的選擇，並指出全球都在密切觀察。

川普（Donald Trump）多次公開表態力挺阿斯夫拉（Nasry Asfura），甚至未提出證據就指控選舉舞弊。儘管宏都拉斯過去曾因選舉爭議爆發街頭抗議，首都德古西加巴（Tegucigalpa）目前情勢仍然平穩，民眾耐心等待最終結果公布。

相關新聞

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前！

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前！

宏都拉斯總統大選進度緩慢，開票率來到約86%，美國總統川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）票數逆轉超前。中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）4日發文指控選舉舞弊，聲稱原本領先的票數遭到竄改，這才讓阿斯夫拉的票數反超約2萬4400票。

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

與宏都拉斯復交？　林佳龍：跟各陣營保持溝通管道會積極洽談

與宏都拉斯復交？　林佳龍：跟各陣營保持溝通管道會積極洽談

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

