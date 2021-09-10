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圖輯／世貿雙塔倒塌、煙霧籠罩曼哈頓　回顧911事件最震撼現場

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國911恐怖攻擊事件20周年，下皆同。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

2001年9月11日，兩架商用客機先後撞上美國世貿大廈南北塔，接著第三架飛機撞上五角大廈，奪走將近3000條人命，那一瞬間在美國人心中刻下永遠難以恢復的傷痕，也讓美國在阿富汗和中東各國掀起長達20年的反恐戰爭。

▲▼美國世貿雙塔911恐怖攻擊前。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約世貿雙塔遭攻擊前。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼911恐怖攻擊事件20周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼911恐怖攻擊事件20周年。（圖／達志影像／美聯社）

20年前的9月11日對美國人來說猶如世界末日，充滿暴力與悲傷，而在第一現場的媒體工作者也留下了許多珍貴的現場畫面，不論是世貿雙塔倒塌的瞬間、民眾滿身是灰驚慌逃竄、消防人員不顧生死搶救或是曾經繁華的曼哈頓，突然成為一片廢墟，都讓後人能夠透過照片，清楚看到恐怖攻擊的可怕。

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▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼911恐怖攻擊事件20周年。（圖／達志影像／美聯社）

美東時間2001年9月11日上午8時45分，一架從波士頓飛往洛杉磯的美國航空公司（American Airlines）客機宛如一枚重型飛彈，衝撞紐約地標之一的世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）北棟第80層與85層之間。不到半小時後，美航另一架從華府郊外杜勒斯機場飛往洛杉磯的班機，也以自殺式攻擊猛撞雙子星南棟大樓，兩座巨塔起火燃燒，濃濃黑煙直竄天際。

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

美東時間10時前後，世貿大樓發生猛烈爆炸，聳立眼前的雙塔建築之一轟然倒塌，瓦礫四濺，另一棟也在23分鐘後自地平線上消失，捲起大量煙塵滾滾翻騰在下曼哈頓地區的幾個街區。

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼911恐怖攻擊事件20周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

時任白宮幕僚長卡德（Andrew Card）回憶起當時的狀況，他必須在第一時間冷靜地通知前總統小布希。當時，卡德輕輕走近小布希身旁，彎下腰在他耳邊低聲說，「第二架飛機撞上了第二座大樓，美國正在遭受攻擊。」接著立刻後退三步，讓小布希沒有辦法轉身和他對話。

卡德回憶，小布希當下的反應非常冷靜，沒有讓現場的孩子和媒體感受到他的恐懼，「那是一個凍結的時刻，我真的相信，從那一刻起，他意識到他是總統，他的工作是遵守誓言，維護、保護並捍衛美國憲法，不受國內外敵人侵犯。」

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▲▼911時任白宮幕僚長卡德（Andrew Card）告訴前總統小布希「美國正在遭受攻擊」。（圖／路透）

▲時任白宮幕僚長卡德告訴前總統小布希「美國正在遭受攻擊」。（圖／路透）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼911恐怖攻擊事件20周年。（圖／達志影像／美聯社）

美東時間9時45分，位於華府波多馬克河畔的國防部五角大廈遭一架自波士頓飛往洛杉磯的聯合航空公司（United Airlines）客機撞擊，西側被撞出一個大缺口，冒出熊熊大火；整個上午華府還傳出多起疑似恐攻事件，聯邦政府10時30分下令關閉，白宮、國會、最高法院、國務院和國防部等政府機構紛紛展開人員緊急撤離。

▲▼美國911恐怖攻擊事件五角大廈遭襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國911恐怖攻擊事件五角大廈遭襲。（圖／達志影像／美聯社）

在世貿雙子星大樓和五角大廈相繼遭遇攻擊後，美國聯邦飛航總署下令關閉全美各地機場，所有航班改降加拿大。

第四架被劫持的聯合航空93號班機因延誤起飛，所以在劫持當下，所有乘客都已經得知世貿雙塔被撞的消息，因此乘客們決定勇敢地反擊。從事後曝光的錄音檔得知，乘客試圖衝破駕駛艙，最後飛機也被迫墜毀在賓州尚克斯維爾（Shanksville），周圍沒有任何人居住，但機上37名乘客、4名恐怖份子全數罹難。

▲▼911事件中聯合航空93號班機在賓州郊區墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲911事件中聯合航空93號班機在賓州郊區墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

總統拜登3日簽署行政命令，指示司法部長與其他機構首長對聯邦調查局（FBI）的911事件調查報告進行解密審查，並在6個月內對外公開。拜登在競選時曾承諾，將會確保關於911事件的文件解密透明度，這次他也在聲明中指出，「在我們即將迎來那個悲慘的一天20週年之際，我正在履行這一承諾。」

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▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

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