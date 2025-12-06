　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

▲▼ Robot掃地機器人 。（圖／翻攝 百度）

▲ iRobot掃地機器人陷入財務危機，最大債權人是大陸深圳公司積欠25億美元。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

美國消費機器人巨頭iRobot被曝陷入嚴重財務危機。截至11月24日，該公司欠的大陸深圳代工廠杉川機器人超3.5億美元，折合人民幣約25億元，而其現金儲備僅剩2480萬美元，已處於技術性破產邊緣，雙方正在協商後續還款方式。

綜合陸媒報導，美國麻省理工學院教授羅德尼·布魯克斯等於1990年創立的iRobot，曾被譽為全球消費機器人領域先驅，其2002年推出的Roomba掃地機器人更被業界稱為「鼻祖」。

iRobot創始團隊最初目標並非單一掃地機器人，而是研發實用性廣泛的機器人產品，曾涉足軍用機器人、災難救援機器人，以及福島核電站特種機器人等領域。Roomba上市後，曾推動公司商業快速增長，但隨著市場競爭加劇，如今這家曾受亞馬遜看中、意欲收購的企業正面臨資不抵債的困境。

2022年，全球各區域市場全面下滑。營收同比下降24%至11.83億美元，淨虧損2.863億美元。當年亞馬遜提出收購計劃，但因反壟斷審查失敗。此後，iRobot裁員350人，佔總人數的31%，CEO辭職，戰略收縮，財務狀況進一步惡化。

美國當地時間12月1日，iRobot在官網披露提交給美國證券交易委員會的文件顯示，公司正陷入嚴重流動性危機與債務違約風險。文件指出，iRobot的主要合同製造商Picea透過其子公司Santrum收購了總額1.91億美元的未償還貸款，成為iRobot的主要債權人。

這家名為Picea的債權人，實際是來自大陸深圳的供應商深圳市杉川機器人有限公司（杉川），全球高端掃地機器人每10台中有3台來自這家公司。

公開財報顯示，iRobot 2022年營收同比下降24%，至11.834億美元（約81.18億元人民幣），淨利潤由盈轉虧，錄得2.863億美元虧損。其中，歐洲、中東及非洲市場收入下滑43%，美國下降18%，日本下降6%，中國市場亦面臨本土清潔電器品牌的激烈競爭。

目前iRobot正與杉川就債務解決方案「積極磋商」。業內普遍認為杉川的介入是iRobot「唯一可能的生存機會」，但也意味著公司控制權將落入大陸企業手中。

根據陸媒《每日經濟新聞》報導指出，12月4日至5日通過公開渠道向杉川集團致電併發送採訪郵件，但截至發稿暫未獲得回應。
 

