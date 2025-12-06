　
社會 社會焦點 保障人權

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（5日）傍晚3時許，五華街上一間美髮店有人潑汽油恐嚇情況。警方迅速抵達，發現鬧事男子以趁隙逃逸，警方仍在釐清案情時，男子卻拿著鐵撬返回店內，並且不斷對店內人員叫囂，隨後丟擲鐵撬毀損店內物品，警方隨即將其壓制逮捕，並帶回警局偵辦。

▲蔡男即將入監服刑，要求前女友代給孝親費遭拒，憤而潑汽油砸店。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方將鬧事的蔡男壓制上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有毒品、傷害、槍砲等多項前科的40歲蔡姓男子，近期因案即將入監服刑，但母親卻頓失經濟支持，蔡男便向前女友表示，在服刑期間由前女友一家人，代為給予蔡母每月12000元孝親費，卻果斷遭對方拒絕；前天（4日）蔡男就跑到前女友胞兄任職的美髮店理論，爆發激烈口角後，蔡男才自行離去。

▲蔡男即將入監服刑，要求前女友代給孝親費遭拒，憤而潑汽油砸店。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方將鬧事的蔡男壓制上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

心懷不滿的蔡男昨天下午，提著汽油再次到三重五華街的美髮店，向前女友胞兄提出要求，卻又再次遭到拒絕，直接將手中汽油潑灑在地，並揚言恐嚇，但遭到制止下蔡男趁隙逃逸，店家隨即報警處理。警方抵達，並未發現蔡男身影，隨即向店家了解情況。

警方正在調查時，蔡男卻持鐵撬返回店內，又與店家發生爭吵，並揚言砸店洩憤，遭到現場警員阻止，但蔡男仍趁隙丟出鐵撬，砸毀店內桌椅及鏡子，遭警方依毀損現行犯壓制逮捕，並帶回所偵辦；蔡男面對警詢坦承犯案，警方依公共危險、毀損、恐嚇罪移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

▲蔡男即將入監服刑，要求前女友代給孝親費遭拒，憤而潑汽油砸店。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣蔡男所持的鐵撬。（圖／記者陸運陞翻攝）

