PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職公告：重大惡劣

▲政黑板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」，火速遭PTT公告解職。（圖／翻攝PTT，下同）



記者許力方／綜合報導

準備角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子被控霸凌，在校多次攻擊同學，還嗆聲「出來有打死你」，賴瑞隆5日為此公開道歉，批踢踢（PTT）政黑板6日卻出現「賴瑞隆之子應就地正法」的板標，版主疑似反串，擅自違規改版標，遭PTT小組長火速發布公告解職。

PTT「L_SecretGard」看板6日下午3時許發布公告，政黑板板主Berotec解除職務。根據「宣判」，此次解職的主要理由是Berotec管理看板時，擅自將板標設置為涉嫌煽動違法行為，同時嚴重違反了2項規定。公告中痛批他行為失當，造成PTT小組與政黑板名譽嚴重受損，情節重大惡劣。

組務公告強調，小組長裁定，除了即刻解除其板主職務外，也對Berotec祭出永久性懲處，並註記其未來不得再擔任該小組內任何看板的板主。

公告一出隨即引發熱烈討論，鄉民紛紛留言：「最偏激的一個板主終於滾了」、「不這樣，PTT大概會被關站吧」、「iwin來了政黑也不用玩了」、「分身跟同ip也查一下吧，政黑版蟑螂爬滿屋都是有夠噁」、「賴瑞隆出事，崩潰到玩版標」、「原來是他改的喔，一點都不意外」、「又翻車了」、「不意外，B平常言論就很偏激。」