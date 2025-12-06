　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄12/7將大範圍停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人快儲水！台水公司將辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，7日上午8點起，將針對三民、苓雅、仁武等11個行政區實施壓降和停水，預計影響供水10小時，將有60萬戶受影響。

水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」。

水公司表示，此次年度電氣設備檢驗，預計影響時間為12月7日上午8點至晚間6點，總計影響供水10小時。屆時三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、苓雅區、仁武區將有27萬戶受影響停水。

此外，同日時間，三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、鼓山區、左營區、前金區則部分實施壓降，計有33萬戶受影響。

▲高雄12月7日將大範圍停水。（圖／台灣自來水公司第七區管理處提供）

▲高雄12月7日將大範圍停水。（圖／台灣自來水公司第七區管理處提供）

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

行政區 區域類別 影響範圍（里別）
三民區 停水 博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里
三民區 降壓 鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、千西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里
鳥松區 停水 大華里、夢裡里、鳥松里
鳳山區 停水 忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里 (高速公路以西)、新武里
鳳山區 降壓 鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里
前鎮區 停水 瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞岡里、瑞西里、瑞隆里
苓雅區 停水 全區
仁武區 停水 全區
鹽埕區 降壓 全區
新興區 降壓 全區
鼓山區 降壓 全區
前金區 降壓 全區
左營區 降壓 全區 (莒光里、光輝里除外)

▲影響區域一覽。（圖／記者許宥孺整理，資料來源：自來水公司）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪
高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋
史上第一人！女歌手唱一半「燈全關了」　全場摸黑12分鐘
林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2周」！　病因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

五月天阿信50歲了！　攜手F3宣布重磅喜訊「真的要開演唱會了」

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

自私母抱3歲女兒共赴死獲救　遭殺人未遂起訴！檢斥孩子不是附屬品

町田啓太三度訪台...被粉絲逗樂了　甜喊：每次回來心情都好❤️

直擊幕後／得獎者只能講45秒！影后超時　朴寶劍「快嘴致謝」完美救場

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

【愛撒嬌小狗】黃金獵犬聽見自己名字　立刻變身超萌嚶嚶怪

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

台日文化交流最強助攻！黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

消防機器人變身小小網紅烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

從戰機材料到半導體關鍵技術馬堅勇博士台南開講

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活陪伴比螢幕更重要

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

桃源殿水官大帝聖誕　劉和然親赴參拜

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

仁愛國中安心就學交通車啟用

中大資管系陳以錚教授　崇越論文大賞成績亮眼

更多熱門

相關新聞

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

高雄李姓男子犯下多起下藥性侵男子案件，並有拍下性侵過程的變態癖好。其中黃姓男學生得知李男想侵犯他學弟，竟幫李男將學弟約出來唱歌喝酒，騙學弟喝下不明藥物昏迷後，李、黃兩人輪流性侵學弟並拍成影片。全案經高雄地院審理，法官依李、黃犯二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪，各處8年徒刑。可上訴。

晚上撿到流浪鴨　強制帶回家作客

晚上撿到流浪鴨　強制帶回家作客

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

男登山失聯16天！山友驚：是柴山達人

男登山失聯16天！山友驚：是柴山達人

關鍵字：

高雄停水

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面