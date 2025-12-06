高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

▲高雄12/7將大範圍停水。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄人快儲水！台水公司將辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，7日上午8點起，將針對三民、苓雅、仁武等11個行政區實施壓降和停水，預計影響供水10小時，將有60萬戶受影響。

水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」。

水公司表示，此次年度電氣設備檢驗，預計影響時間為12月7日上午8點至晚間6點，總計影響供水10小時。屆時三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、苓雅區、仁武區將有27萬戶受影響停水。

此外，同日時間，三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、鼓山區、左營區、前金區則部分實施壓降，計有33萬戶受影響。

▲高雄12月7日將大範圍停水。（圖／台灣自來水公司第七區管理處提供）



水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。