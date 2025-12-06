　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

美國一名男子與妻子撫養3名子女多年，近期他才透過DNA檢測發現孩子們都不是親生骨肉。（圖／翻攝自Instagram／hbtelevision）
▲美國一名男子驗DNA發現孩子們都不是親生骨肉。（圖／翻攝自Instagram／hbtelevision）

圖文／CTWANT

在婚姻裡忠誠是相當重要的，美國近日有一名男子與妻子結婚6年，育有3名子女，但感恩節前夕他透過DNA檢測，發現3名子女都非他親生的，自己原來被戴綠帽多年，還幫小王養小孩。男子深受打擊，不讓妻子和非親生子女進家門，對方竟苦求「人都會犯錯」，讓他難以接受。

根據外媒《Gist Reel》報導，美國一名男子在確認妻子多年外遇、3名子女非他親生的結果後，情緒非常低落，要求妻子與孩子們離開，不再讓他們進入屋裡，讓他處理自己遭背叛的複雜心情。豈料，男子的家人認為孩子不應該因母親的行為受懲罰，未經男子同意便邀請妻子帶著孩子參加感恩節聚會。

有目擊者指出，當妻子與孩子們抵達現場時，男子情緒激動並衝到門前阻止他們進入，並向家人表示自己尚未準備好面對真相。據了解，出軌的女子當場向男子苦求，辯稱「人都會犯錯」，懇求他的諒解，但男子仍堅持立場，最終女子帶著孩子們離開，才沒有讓衝突升級。

這起事件在網路上引發廣泛討論，部分網友支持男子的決定，認為他有權拒絕他們進入屋內，以處理自己的複雜情緒，「這女的把犯錯說得太簡單，6年耶，3個孩子都是別人的」、「他的反應很正常，多愛自己啊」；但有一些人跟男子家人一樣，認為孩子們不應承擔母親行為的後果。

有專家指出，此類家庭衝突凸顯出血緣與情感間的張力，也提醒家長在面對親子關係及婚姻信任問題時，需要謹慎處理，以避免對孩子造成長期心理影響。

延伸閱讀
Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認　網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」
鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光　深夜到案認「自己不小心」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／神曲來了！CORTIS台灣首秀　5萬人跟著唱
201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚
朱孝天被F4除名很受傷！　妻揪心開砲
直擊／被叫上台領獎！林俊傑嚇歪　嗨到撂韓文
百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒
直擊／羅志祥遭爆「秘婚30年經紀人」有私生子　當場崩潰
秩序大亂！粉絲「害韓星罰站曬太陽」畫面曝光　網轟丟臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

想住在日本！21歲陸男搭郵輪「入境福岡」秒逃跑　非法滯留被逮

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

想住在日本！21歲陸男搭郵輪「入境福岡」秒逃跑　非法滯留被逮

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

作曲家賭氣放火「錄影播給愛人看」險燒死自己　慘被判刑6月

《慾望城市》莎曼珊戲外梅開四度　69歲新娘狀態好到發光

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

員警支援交管遭撞重傷！藍營砲轟濫用維安　綠委揭完整行程：非輔選

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

直擊／林俊傑美聲獻唱〈背對背擁抱〉WOODZ衝上台合唱！IU嗨到揮手

阿里山元旦觀日列車下周開賣！最高車站看楓紅　遠眺群山迎曙光　

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

【青春就該這麼暖】阿伯紙箱撒滿地 南港高工男學生組隊救援超感動❤

國際熱門新聞

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

更多熱門

相關新聞

一次拔12顆！男童1壞習慣害蛀牙

一次拔12顆！男童1壞習慣害蛀牙

馬來西亞一名男童從數個月前感到身體不適，頭痛、頭暈還伴隨嘔吐，他的母親哈麗扎（SitiNur Haliza）帶他就醫治療，醫師意外發現他牙齒嚴重蛀牙，已經不能靠補牙、必須拔除；近日男童一次被拔光12顆蛀壞的牙齒，術後恢復良好。哈麗扎也在臉書分享兒子就醫過程，引發網友討論。

出國必剪指甲！　網曝1原因

出國必剪指甲！　網曝1原因

「最美皇后」秦嵐變身芭蕾女神

「最美皇后」秦嵐變身芭蕾女神

阿富汗母重石砸女兒肚求流產

阿富汗母重石砸女兒肚求流產

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

關鍵字：

周刊王婚姻外遇綠帽

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面