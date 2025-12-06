　
社會 社會焦點 保障人權

高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋

▲彰化小三發現妯娌散佈她偷情影片提告。（示意圖／CFP）

▲正宮指出，其夫於民國111年3月透過網路交友軟體認識小三。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名正宮向法院控告丈夫外遇，小三明知她與丈夫婚姻關係尚存，仍與其交往並同居，甚至生下一名女兒，導致婚姻受損，請求賠償精神慰撫金100萬元。高雄地方法院近日審理後認定小三明知對方已婚，仍發展關係並共同生活約一年半，構成侵害配偶身分法益，判賠20萬元及利息。

根據判決書，正宮指出，其夫於民國111年3月透過網路交友軟體認識小三，隔月即開始在汽車旅館發生性行為，並於同年6月起共同承租房屋同居。期間，小三流產一次後再度懷孕，於112年7月生下一女。人妻表示，直至113年3月丈夫才坦承與小三的關係，讓她知情。

小三則主張不知男方已婚，並稱兩人於112年12月已分手，正宮亦早已知情，依據民法已逾兩年請求時效。

但法院審酌證據後認定，小三早於交往初期即知悉男方已婚。不僅雙方在認識不久後即互相透露家庭狀況，男方亦坦承曾與小三討論離婚進度，小三甚至使用男方手機查看與原告的對話及照片。男方臉書個人頁面亦明載婚姻狀態，法院據此認定小三知情且仍持續交往，已逾越一般社交範圍，構成對正宮配偶身分法益的重大侵害。

法官依民法相關規定，判決被告應賠償精神慰撫金20萬元，並自113年5月18日起至清償日止按年利率5%支付利息。對原告要求的其餘賠償金額，法院認為過高未予准許。

