國際

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

性別比例失衡！這國女性瘋租「1小時老公」　花錢享受「金手指」服務

▲ 拉脫維亞近年因嚴重的性別失衡問題，掀起一股「租用老公」的特殊服務需求。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

拉脫維亞近年因嚴重的性別失衡問題，掀起一股「租用老公」的特殊服務需求。由於當地男性人口明顯不足，越來越多女性選擇花錢雇用短時伴侶，協助完成家中大小雜務，包括水電、木工、維修或家電安裝等，形成獨特的社會現象。

《紐約郵報》（New York Post）報導，根據歐盟統計局（Eurostat）最新數據，拉脫維亞女性比男性多出15.5％，為歐盟平均值的3倍以上。65歲以上族群中，女性人數更是男性的兩倍。分析指出，男性平均壽命較低，主要受吸菸、肥胖等生活習慣影響。例如當地31％的男性吸菸，遠高於女性的10％。

人口比例失衡，直接反映在日常生活中。從事節慶活動工作的單身女子丹妮亞（Dania）表示，她的工作環境中「98％的同事都是女性」。她坦言生活圈缺乏男性，連聊天、調情的對象都難尋，「這也是為什麼我身邊的女性朋友都跑到國外去找男友。」

在適齡男性大幅短缺的情況下，各式「租夫平台」迅速崛起，成為不少單身女性、單親家庭，甚至高齡者的生活支柱。其中，Komanda24主打「金手指男人」（Men With Golden Hands）服務，女性只需付出數歐元，就能雇請技術人員上門進行水電、木工、維修或家電安裝。

另一平台Remontdarbi.lv則提供「1小時老公」服務，用戶可透過網站或電話叫人，對方會在1小時內抵達，協助粉刷牆壁、修窗簾、家具組裝等日常家務。這些服務雖帶有趣味性的命名，但本質上是滿足勞務需求，也反映拉脫維亞社會中男性勞動力的缺口。當地業者表示，訂單逐年增加，尤其在年輕單身女性與高齡女性族群中最受歡迎。

「租老公」的風潮也蔓延到其他國家。2022年，英國媽媽蘿拉（Laura Young）因將丈夫租出去做零工而爆紅。她的丈夫詹姆斯（James）提供DIY、粉刷、貼磁磚等服務，每小時收費44美元，生意好到整個月都排滿。

隨著人口結構改變，專家預期「租夫服務」將持續在拉脫維亞及其他國家擴大。而如何改善男性健康問題、提升男女比例平衡，也將成為政府必須面對的長期課題。

原始連結

12/04

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

