　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班拍片怒嗆美國：恐怖份子！　稱911全是「侵略政策後果」

▲▼ 塔利班最新宣傳片慶祝911滿20周年。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 塔利班將911事件歸咎於美國。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，在美國911事件將滿20周年之際，釋出一段時長40分鐘的影片《勝利之力3》（Victorious Force 3），不僅歡慶這起恐怖攻擊，更指責美國為恐怖分子，批評其「殘忍及暴行」，認為美國應為劫機事件負責。

根據《太陽報》，這部影片2日透過阿富汗國營媒體RTA Pashto電視台推特帳號公開，旁白將長達20年的阿富汗戰爭歸咎於美國，「穆斯林國家阿富汗被迫挺身，反抗恐怖主義的美國及其盟友，以淨化國土上骯髒的存在」，並讚揚塔利班精銳的軍隊、聖戰士與自殺式襲擊者，稱他們「為捍衛自己的信仰、土地與獨立，願意做出任何犧牲。」

旁白提到，2001年9月11日的襲擊是「美國侵略穆斯林世界之政策的結果」，配上當時的資料畫面，同時強調，阿富汗並未參與其中。

蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）策畫911恐怖攻擊，因此成為世界頭號通緝犯，2011年被美國海軍海豹突擊隊擊斃。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）1日卻宣稱，沒有證據表明賓拉登與911有關，但也承諾，不會允許蓋達組織以阿富汗為據點。

►塔利班聲稱攻陷最後1省　完全控制阿富汗！反抗軍駁斥：我們守住了
►威廉王子帥炸！得知阿富汗軍官困機場　他「親自出面」救出全家人
►塔利班戰士「鐵頭功」撞破瓦片！配超悲壯音樂　武術對練片曝光

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
快訊／墾丁H會館前「4車連環撞7傷」　驚悚畫面曝
貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄
不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽
稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯說話了
台灣社交距離app「每天無接觸」　他仍收到簡訊秒崩潰
iPhon13將開賣　3C達人卻建議「買iPhon12」理由
65歲寶媽「打完2劑疫苗」飛離台灣　親曝出國原因
中職第3人！林益全砲轟陳冠宇　200轟紀錄達成
曾是趙薇最親密螢幕情侶　蘇有朋「拒再搭檔」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲少女遭性侵懷孕！她剛生下男嬰…隔天被發現「陳屍井內」

IS「披頭四」殘忍斬首美國記者　成員在美認罪！不可能判死原因曝

塔利班慶祝奪最後1省！槍聲通宵連響「子彈狂飛」　17平民中彈身亡

塔利班拍片怒嗆美國：恐怖份子！　稱911全是「侵略政策後果」

北韓軍事動作頻頻！恐再「試射飛彈」　美國：已隨時做好防禦準備

才到難民中心！阿富汗一家「採死帽菇煮湯」爆悲劇　2兄弟身亡

美軍倉促撤離阿富汗　《時代雜誌》：台灣感悟恐最深

太愛惡作劇！他溺水被誤會「演出來的」　朋友目睹滅頂瞬間也不救

日本唯一「雙層新幹線」太舊了！10／1正式退休　鐵道迷超不捨

有望成日本首位女首相！　安倍晉三表態支持「無派系」高市早苗

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

13歲少女遭性侵懷孕！她剛生下男嬰…隔天被發現「陳屍井內」

IS「披頭四」殘忍斬首美國記者　成員在美認罪！不可能判死原因曝

塔利班慶祝奪最後1省！槍聲通宵連響「子彈狂飛」　17平民中彈身亡

塔利班拍片怒嗆美國：恐怖份子！　稱911全是「侵略政策後果」

北韓軍事動作頻頻！恐再「試射飛彈」　美國：已隨時做好防禦準備

才到難民中心！阿富汗一家「採死帽菇煮湯」爆悲劇　2兄弟身亡

美軍倉促撤離阿富汗　《時代雜誌》：台灣感悟恐最深

太愛惡作劇！他溺水被誤會「演出來的」　朋友目睹滅頂瞬間也不救

日本唯一「雙層新幹線」太舊了！10／1正式退休　鐵道迷超不捨

有望成日本首位女首相！　安倍晉三表態支持「無派系」高市早苗

電視轉播出現馬賽克　味全龍發出聲明

眼周保養入門推薦！小棕眼霜必收、克蘭詩黃金亮眼萃高CP兩用法

13歲少女遭性侵懷孕！她剛生下男嬰…隔天被發現「陳屍井內」

現在存來得及！專家推「6檔金融股」殖利率破4%　股價有上漲空間

《做工的人》他沒入圍金鐘成「最大遺珠」　柯叔元沉澱2天發聲了！

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

他示警疫情別刮痧！「染疫像中暑」刮出病毒　中醫曝真相：太誇張

換「米漿」趁現在！BMW汎德全車系祭出高額零利率、最高6萬回饋

單戀男挨告村民連署幫求饒　「特技強吻」她雙腳離地！結局曝光

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

33歲女混打「AZ+BNT」　手臂血管破裂

印度神童預言　經濟復甦日要來了

右勾拳重擊抽搐　18歲女拳手死亡

恐怖連環觸電　躲雨竟一次電死5人

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

1男滿足3女！特殊4人行借精不亂倫

少女遭綁「吊掛9m高空」跳樓逃命

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

爆增900確診！關島「疫苗觀光計畫」喊卡

立陶宛對台關係　中國不敢忽視

威廉王子「親自出面」救出阿富汗軍官一家人

中國男調戲伊朗妹　伊朗判鞭刑坐牢

美國將打第3劑　莫德納恐趕不上

令和大叔光環盡失　接班3大熱門

更多熱門

相關新聞

美軍撤離阿富汗　美媒：台灣感悟最深

美軍撤離阿富汗　美媒：台灣感悟最深

美國時代雜誌文章提到，美國自阿富汗撤軍讓諸多盟友開始思考，從他們各自對美國的依賴來說，美軍遺棄在阿富汗的黑鷹直升機、悍馬和戰機意味著什麼，或許台灣感悟最深刻。

洪水衝破牆體直灌室內畫面曝　他靠1招躲死劫

洪水衝破牆體直灌室內畫面曝　他靠1招躲死劫

菅義偉將卸任！美：感謝合作維護台海和平

菅義偉將卸任！美：感謝合作維護台海和平

知情人士：美國追加施打COVID-19疫苗 初步限輝瑞

知情人士：美國追加施打COVID-19疫苗 初步限輝瑞

菲律賓航空申請「破產保護令」

菲律賓航空申請「破產保護令」

關鍵字：

塔利班阿富汗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面