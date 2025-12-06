祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

▲ 祖孫倆在家中遭咬死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州塔拉荷馬市（Tullahoma）發生一起悲劇，一名50歲祖父史密斯（James Alexander Smith）與3個月大的孫女3日在家中，遭他們飼養的7隻比特犬攻擊。警方趕到時史密斯已經喪命，女嬰則持續遭到撕咬，因此不得不射殺所有犬隻，才能接近全身是血的女嬰，但她最終仍傷重身亡。

《紐約郵報》報導，第14司法區檢察長諾思柯特（Craig Northcott）坦言，這起事件格外棘手且殘忍，呼籲民眾為受害者家屬及目睹慘況的第一線人員祈禱，幫助他們度過創傷。目前當局正調查這對祖孫是否死於犬隻攻擊，或在遭受攻擊前已經死亡。

鄰居柯比（Brian Kirby）下班返家時發現嬰兒母親在路中央尖叫，警方隨後抵達現場。柯比透露，這群比特犬一周前才咬死他心愛的貓，他也曾目睹牠們攻擊附近其他動物，但從沒想到會攻擊人類。

另一名鄰居亞當斯（Rebecca Adams）則稱，案發時她聽見嬰兒母親淒厲喊著「我的寶貝」，但這群比特犬平時就常跑出院子，追著其他住戶的寵物跑，「看得出牠們對動物很有攻擊性，但沒想到牠們會這樣對小孩子。」

塔拉荷馬動物管制中心已接管倖存的犬隻，相關單位正審查這群惡犬的攻擊史，並調查是否涉及兒童保護服務的疏失。死者家屬則在GoFundMe透露，由於房屋狀況惡劣，案發的住宅已被宣告不適居住。