美發布911恐攻未公開照片　「雙子星遇襲倒塌」特勤局對話曝光

▲恐怖組織「蓋達」在2001年9月11日策畫挾持4架飛機,直接撞向美國紐約的世貿雙子星大樓、五角大廈,造成近3000人死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國911恐怖攻擊事件即將屆滿20周年,特勤局本周公布先前未公開的現場照片,可見紐約世貿雙子星大樓被2架飛機撞擊後冒出滾滾黑煙及烈焰,以及佈滿粉塵的街道,這一幕幕震撼畫面令人感到心驚。白宮當時大批遊客從大樓內向外狂奔,外傳探員當時被告知,「現在有一架飛機飛來,我要告訴你們的是,如果身邊有人的話,最好快把他們弄出去,我說的就是該X的現在。」

▲美國特勤局公布此前從未公開的911恐攻現場照片。(圖/翻攝自推特/U.S. Secret Service,下同)

綜合紐西蘭先驅報等外媒報導,隨著911恐攻事件20周年將屆,預計將會有更多照片被公開,美國總統拜登3日已簽署行政命令,要求司法部等機構檢視解密並公開調查文件,要在6個月內對外公布。

依據特勤局(Secret Service)公開的最新影像,世貿雙子星大樓冒出滾滾黑煙及火焰,據信一名醫師在雙子星大樓倒塌後走上街頭,然而當時眼前早已全是粉塵,只能用手拿起衣物遮擋口鼻。

另張照片顯示,在襲擊發生後,一處停放特勤局公務車的車庫也淪為廢墟,可見現場焦黑一片、滿地殘骸。儘管此處車庫的確切位置及照片拍攝時間,仍有待確認,但依據特勤局透過推特貼文指出,「這些從未公開過的照片,是911攻擊事件當時停放在特勤局紐約辦事處的車。」

依據另外一張特勤局員工拍下的照片,可見紐約世貿雙子星大樓遇襲後倒塌。

場景轉向白宮,依據時任總統管理行政特別助理安妮塔麥布萊德(Anita McBride)的說法,當時白宮西翼人員先是被帶往當時被認為是最安全的避難點,但卻突然有探員過來,命令所有人即刻離開,女性被建議脫掉高跟鞋逃命、白宮遊客們從大樓內部往外奔逃,嬰兒車被棄置在草坪上。

外傳當時特勤局被告知,當時有架飛機飛來,「夥計我要告訴你們,如果有人的話,最好快把他們弄出去,我說的就是該X的現在。」

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC