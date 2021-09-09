美發布911恐攻未公開照片　「雙子星遇襲倒塌」特勤局對話曝光

▲恐怖組織「蓋達」在2001年9月11日策畫挾持4架飛機，直接撞向美國紐約的世貿雙子星大樓、五角大廈，造成近3000人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國911恐怖攻擊事件即將屆滿20周年，特勤局本周公布先前未公開的現場照片，可見紐約世貿雙子星大樓被2架飛機撞擊後冒出滾滾黑煙及烈焰，以及佈滿粉塵的街道，這一幕幕震撼畫面令人感到心驚。白宮當時大批遊客從大樓內向外狂奔，外傳探員當時被告知，「現在有一架飛機飛來，我要告訴你們的是，如果身邊有人的話，最好快把他們弄出去，我說的就是該X的現在。」

▲美國特勤局公布此前從未公開的911恐攻現場照片。（圖／翻攝自推特／U.S. Secret Service，下同）

綜合紐西蘭先驅報等外媒報導，隨著911恐攻事件20周年將屆，預計將會有更多照片被公開，美國總統拜登3日已簽署行政命令，要求司法部等機構檢視解密並公開調查文件，要在6個月內對外公布。

依據特勤局（Secret Service）公開的最新影像，世貿雙子星大樓冒出滾滾黑煙及火焰，據信一名醫師在雙子星大樓倒塌後走上街頭，然而當時眼前早已全是粉塵，只能用手拿起衣物遮擋口鼻。

另張照片顯示，在襲擊發生後，一處停放特勤局公務車的車庫也淪為廢墟，可見現場焦黑一片、滿地殘骸。儘管此處車庫的確切位置及照片拍攝時間，仍有待確認，但依據特勤局透過推特貼文指出，「這些從未公開過的照片，是911攻擊事件當時停放在特勤局紐約辦事處的車。」

依據另外一張特勤局員工拍下的照片，可見紐約世貿雙子星大樓遇襲後倒塌。

場景轉向白宮，依據時任總統管理行政特別助理安妮塔麥布萊德（Anita McBride）的說法，當時白宮西翼人員先是被帶往當時被認為是最安全的避難點，但卻突然有探員過來，命令所有人即刻離開，女性被建議脫掉高跟鞋逃命、白宮遊客們從大樓內部往外奔逃，嬰兒車被棄置在草坪上。

外傳當時特勤局被告知，當時有架飛機飛來，「夥計我要告訴你們，如果有人的話，最好快把他們弄出去，我說的就是該X的現在。」

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

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