醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

▲醫師黃軒指出，睡夢中死亡並不是突然，而是身體長久以來被忽略的小毛病，在太冷、太累、太缺氧的夜晚同時被點燃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者曾羿翔／綜合報導

胸腔重症專科醫師黃軒6日針對「醫護人員在家中睡夢中猝逝」指出，你們一定有看過有些人白天還談笑風生，夜裡卻再也沒醒來，這種「看似平靜」、其實極殘酷的離去，所謂的「睡夢中猝死」在醫學上有正式名稱，SUDS（睡眠中突發性猝死），其實身體往往潛藏著長期未被察覺的健康危機。

黃軒發文表示，睡眠雖是休息時間，卻也是人體進入最低防禦模式的時刻，心跳變慢、血壓下降，自主神經轉為副交感系統主導，導致身體對缺氧的反應遲鈍，可能使原本白天能撐住的健康問題，在夜間爆發。

根據研究，午夜至清晨六點是猝死高風險時段，其中心律不整、阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）、冬季夜間心臟病發作為三大主因。患有中重度 OSA 的人，其夜間猝死風險則上升至2.6倍。此外，氣溫驟降後的24至72小時內，更是心肌梗塞的高峰期。

黃軒特別提醒，這些人容易在睡夢中猝死，「高風險族群」包括：

1.40至70歲男性

2.高壓與過勞的上班族

3.長期打呼、白天易嗜睡者

4.高血壓控制不良者

5.有心臟肥厚或心肌病家族史者

6.睡前習慣飲酒者（會加重呼吸中止）

7.冬季睡在過冷房間者

如果你符合其中兩項以上，再加上近期出現「累到連睡覺都會喘」的情況，那絕對不是小事，黃醫師強烈呼籲：「請不要再拖，務必儘速就醫檢查。」

他也指出，睡夢中猝死前其實常有警訊，只是經常被忽略。包括晨起頭痛、夜間喘醒或噎醒、心悸與胸悶，甚至最近感覺走路變慢、起身吃力等，都可能是缺氧、心律不整或器官衰退的徵兆。

為預防悲劇發生，他建議民眾：

1.保持睡眠環境溫度在20至24度間

2.側睡可減少呼吸中止

3.睡前避免飲酒

4.高風險者應定期做心電圖、心臟超音波、睡眠檢查及24小時心電圖

5.避免長期熬夜，因睡眠不足會干擾自主神經運作，增加夜間心律不整風險

黃軒文末提醒，睡夢中死亡並不是「突然」，是身體長久以來被忽略的小毛病，在一個太冷、太累、太缺氧的夜晚，同時被點燃。越懂身體的人，越懂得尊重睡眠。因為睡覺，不是休息，是修復，也是生命最脆弱的縫隙。