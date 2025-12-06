　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

▲▼睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫師黃軒指出，睡夢中死亡並不是突然，而是身體長久以來被忽略的小毛病，在太冷、太累、太缺氧的夜晚同時被點燃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

胸腔重症專科醫師黃軒6日針對「醫護人員在家中睡夢中猝逝」指出，你們一定有看過有些人白天還談笑風生，夜裡卻再也沒醒來，這種「看似平靜」、其實極殘酷的離去，所謂的「睡夢中猝死」在醫學上有正式名稱，SUDS（睡眠中突發性猝死），其實身體往往潛藏著長期未被察覺的健康危機。

黃軒發文表示，睡眠雖是休息時間，卻也是人體進入最低防禦模式的時刻，心跳變慢、血壓下降，自主神經轉為副交感系統主導，導致身體對缺氧的反應遲鈍，可能使原本白天能撐住的健康問題，在夜間爆發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據研究，午夜至清晨六點是猝死高風險時段，其中心律不整、阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）、冬季夜間心臟病發作為三大主因。患有中重度 OSA 的人，其夜間猝死風險則上升至2.6倍。此外，氣溫驟降後的24至72小時內，更是心肌梗塞的高峰期。

黃軒特別提醒，這些人容易在睡夢中猝死，「高風險族群」包括：

1.40至70歲男性

2.高壓與過勞的上班族

3.長期打呼、白天易嗜睡者

4.高血壓控制不良者

5.有心臟肥厚或心肌病家族史者

6.睡前習慣飲酒者（會加重呼吸中止）

7.冬季睡在過冷房間者

如果你符合其中兩項以上，再加上近期出現「累到連睡覺都會喘」的情況，那絕對不是小事，黃醫師強烈呼籲：「請不要再拖，務必儘速就醫檢查。」

他也指出，睡夢中猝死前其實常有警訊，只是經常被忽略。包括晨起頭痛、夜間喘醒或噎醒、心悸與胸悶，甚至最近感覺走路變慢、起身吃力等，都可能是缺氧、心律不整或器官衰退的徵兆。

為預防悲劇發生，他建議民眾：

1.保持睡眠環境溫度在20至24度間

2.側睡可減少呼吸中止

3.睡前避免飲酒

4.高風險者應定期做心電圖、心臟超音波、睡眠檢查及24小時心電圖

5.避免長期熬夜，因睡眠不足會干擾自主神經運作，增加夜間心律不整風險

黃軒文末提醒，睡夢中死亡並不是「突然」，是身體長久以來被忽略的小毛病，在一個太冷、太累、太缺氧的夜晚，同時被點燃。越懂身體的人，越懂得尊重睡眠。因為睡覺，不是休息，是修復，也是生命最脆弱的縫隙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職
快訊／台鐵西部幹線傳異常！旅客塞爆延誤中
快訊／《信號》趙震雄宣布引退！
新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確
舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名...她滿足笑了
直擊／AAA頒獎到一半出意外！
下波更強冷空氣挑戰「冷氣團等級」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

借YouBike「扣款失敗了」他苦笑：分家不習慣！一票秒懂

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」　網讚：人蠻好的

未來一週好運降臨！「四大生肖」運勢走高　迎來關鍵突破

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

借YouBike「扣款失敗了」他苦笑：分家不習慣！一票秒懂

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」　網讚：人蠻好的

未來一週好運降臨！「四大生肖」運勢走高　迎來關鍵突破

快訊／彰化田尾貨櫃屋晚間突起火！　7車16人急灌救

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

員警支援交管遭撞重傷　蕭美琴今赴院探視慰問：一起為2位員警祈福

直擊／AAA廣告時間！韓星散場休息　「朴寶劍愜意散步」上台遭阻萌樣被拍

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

小S為101煙火獻聲「具俊曄被誤會現身」　賈永婕澄清曝真相

快訊／《信號》趙震雄宣布引退　「遭控偷車性侵」道歉：讓各位失望了

PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職公告：重大惡劣

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

張育成化身總領袖親授球技！悍動希望訓練營升級3大課程　80名小將滿載而歸

法拉利姐被開價約P　1千萬我就豁出去！

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

更多熱門

相關新聞

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

怎麼睡覺不揪！球蟒「寶寶」是隻有著狗狗靈魂的爬小孩，這天牠發現飼主躺在床上，自己卻孤單一蛇留在客廳，於是不甘寂寞自己下沙發進臥室，擠上媽媽的床攀登「棉被山」找地方一起睡，還很紳士地靠在身邊等她做完保養。

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　

寒流48小時後才最可怕　醫揭「延遲猝死」真相

寒流48小時後才最可怕　醫揭「延遲猝死」真相

黃金7小時睡眠時間曝　「5分鐘腦袋關機」9技巧

黃金7小時睡眠時間曝　「5分鐘腦袋關機」9技巧

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

關鍵字：

黃軒猝死猝逝睡覺

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面