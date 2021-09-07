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911恐攻犧牲喪命！他們「還沒出生」就痛失父親：好希望爸別太勇敢

▲▼紐約世貿中心遭飛機撞擊倒塌後，消防人員在廢墟上進行搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約世貿中心遭飛機撞擊倒塌後，消防人員在廢墟上進行搜救。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著塔利班組織（神學士，Taliban）重掌阿富汗政權，喚起美國對911恐怖攻擊事件的悲慘回憶，如今該事件即將於11日迎來20周年，罹難消防員的遺腹子女其實都沒親眼見過父親、也未曾親耳聽到父親的聲音，他們在參與紀錄片拍攝時才終於透過20多年前的影像與音檔，與天上的父親「重逢」。

根據美媒《紐約郵報》，探索頻道（Discovery）與其合資企業Magnolia Network將於當地時間7日播放紀錄片「重建希望：911的孩子們」，描述4名因911事件痛失父親的年輕男女，其個人是如何度過如此獨特、卻又艱難的成長環境，以及家庭如何在悲劇後逐漸撫平內心巨大傷痛。

紀錄片的導演艾倫•肯特（Ellen Goosenberg Kent）闡述了拍攝這部紀錄片時的感想，今年60歲的她花費1年多的時間記錄4名911恐怖攻擊事件罹難者的遺腹子女成長心境歷程，「大多數孩子們的母親都會把以前留下的家庭影片、照片藏起來，以避免喚起痛苦的回憶，因此這些青少年從來沒見過父親的影像。」

艾倫•肯特表示，「我們看到這些孩子第一次透過影像看到從未謀面的父親，聽到他們的聲音、舉止行為，他們感到相當驚訝，我也非常感動！有趣的是，他們每個人都面臨獨特的困境，他們透過影像與他們曾失去的家人建立聯繫，而這個人又是他們不認識的人。」

艾倫•肯特透露，4名年輕男女的母親在911恐攻事件中痛失丈夫、痛失愛侶，然而為了腹中未出世的胎兒，她們都決定好好活下去，「這些孩子都救了他們的媽媽一命，我很感動！」

今年19歲的少女雅莉莎（Alexa Smagala）在她出生的4個月前，擔任消防員的父親斯瑪佳拉（Stanley Smagala Jr）在911事件罹難，她受訪時表示，「每當我生命中有重要事件發生，我只要抬頭看看太陽、或感覺到陽光照耀在我的皮膚上，就能覺得他（父親）與我同在。」

雅莉莎的父親斯瑪佳拉是布魯克林市區226消防站的消防員，當世貿中心雙塔被恐怖份子挾持的飛機撞擊後，他早已準備好出動任務，即時抵達事發現場，然而當他爬上南塔的樓梯時，大樓瞬間倒塌，導致他當場死亡，年僅36歲。

雅莉莎的成長歷程缺少了父親的參與，她受訪時透露曾覺得這對她而言「不太公平」，她小時候曾告訴母親，希望父親生前「不要那麼勇敢」。就讀大學二年級的她表示，「不過他在我心目中是一名英雄，作為他的女兒我很驕傲，我想起了他跑進大樓的最後一刻，很可能認知到自己永遠不會出來了，我從來沒做過那麼勇敢的事。」

而少年羅納德（Ronald Milam Jr.），他的父母於911事件發生時都在五角大廈工作，只不過父親米拉姆少校（Ronald Milam Sr）被殺，母親賈桂琳（Jacqueline Milam）則因為是退役的空軍上尉而居住在另一層，懷孕5個月的她得以倖免於難。

羅納德受訪時表示，儘管母親在之後的幾年很少主動談及這場悲劇，但他十分欽佩母親的堅韌與勇氣。羅納德1年前，終於在父親生前留下來的影像與音檔，第一次聽到父親的聲音。

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