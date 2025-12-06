　
國際

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府預計明年1月公布全新的「外國人政策基本方針」，其中最受關注的核心政策，是要求全面掌握外國人在日本取得土地與不動產的實際情況。首相高市早苗已於今年11月4日下令相關部會徹底蒐集外國人購地資訊，研議將國籍納入不動產登記、設立統一資料庫，以回應民眾對外國資金大量買進房地產的疑慮。

根據日媒《讀賣新聞》，日本政府已著手構建能夠掌握外籍人士購入不動產與土地現況的資料庫，核心工具將由數位廳開發中的「不動產基礎登錄（Real Estate Base Registry）」，預計最快2027年度啟用。

在日本，目前農地取得需要向政府申報國籍，但住宅、公寓大樓等不動產登記並未要求持有者申報國籍，形成資訊不對稱。因此，日本政府希望藉由全面統一制度，使政府能夠明確掌握外國人購地、法人受外國資金控制等資訊，包括森林、農地、大規模土地交易，以及國境和離島、軍事設施周邊等「重要土地」都會被納入監管。

▲▼日本東京都中央區晴海的住宅大樓房價飆升。（圖／VCG）

▲日本東京都中央區晴海的住宅大樓房價飆升。（圖／VCG）

此外，未居住在日本的境外買家，目前僅在特定投資情況下需要依外匯法申報，不過未來也將擴大範圍，使日本政府能掌握外國資金跨境購置不動產的實況。

日本民間近年對「外國人買地過多」的疑慮不斷浮現，包括外資頻繁購入水源地、外國投資客推升公寓或塔樓住宅房價等話題，引發熱議。因此，高市內閣希望透過推動國籍登錄制度，來提升不動產市場的提高透明度，並為未來稅制差別待遇或直接限制購地建立法規基礎。

日本數位大臣松本尚亦在記者會強調，若國籍納入登記制度，便能直接反映至資料庫，使政府具備「一次掌握外國人購地狀況」的能力，有助於制定相關政策。

▲▼中國人積極在東京購屋置產。（圖／VCG）

▲中國人積極在東京購屋置產。（圖／VCG）

另一方面，日媒《東洋經濟》指出，日本在中國社群上近來成為熱議話題，不少中國網民認為，日本過去因移民少、制度漏洞大，讓外國人容易鑽漏洞，如今針對外籍人士購入不動產或土地等方面進行修法「合情合理」。

該則報導分析，中國人熱衷在日本置產的原因，與兩國制度差異密切相關。首先，在中國購入住宅無法取得永久的土地所有權，就算買下住宅，其土地使用權最多也只達到70年，再加上醫療、教育、就業、養兒育女壓力沉重，使不少中產階級認為能「真正擁有土地」的日本更具安全感與投資價值，且若排除台灣風險，日本政治相對更安定。

日媒《集英社》分析，自從疫情後近幾年來，中國人在日本爆買房地產的方式有幾種，包括在都會區購買房地產後，在短期內脫手獲利，也因日圓貶值的因素，東京投資房地產的回報率以5%略高於北京、上海的2%。尤其，在東京都江東區豐洲地區，中國富裕階級投資塔樓公寓的比例增加。

12/04 全台詐欺最新數據

