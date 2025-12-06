胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」　網讚：人蠻好的

▲網友看診遇到高大成。（圖／「@wayyyxin」授權引用、記者鄧木卿攝）



記者曾筠淇／綜合報導

法醫高大成時常針對命案分析，他專業的形象深植人心，事實上，高大成除了是法醫，其實也有在看診，近日就有網友發文表示，她日前隨便找了一家診所看診，沒想到醫師竟然就是高大成。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

網友「@wayyyxin」在Threads上發文表示，她因為有點胸悶，於是查Google，想著隨便找一間診所來看醫生，「結果突然發現醫生是高大成的機率有多低？」原PO也補充，她很確定是同個人，「因為我越看他越面熟」。

貼文一出，吸引70萬次瀏覽，不少網友便留言表示，「有時候他接受採訪就是在他的診間拍攝的」、「他真的讚，他覺得我血壓怪怪的，量了5次，很堅持，沒有隨便帶過，推一個」、「他法醫其實是兼職的，他一直都有診所」、「幾年前曾偶然讓高醫師看過，他人蠻好的，很健談喔」。

原PO後來也透露，「一般內外科、兒科、皮膚、糖尿（病）、高血壓都有看」，她看完診後，換另個阿伯看，「他們互相大聲（阿北重聽），醫師超氣，阿北都一直看醫生，但都不吃藥。」她也說，高大成人很好，她是有點胸悶，但對方仍看得很認真，且她藥吃一包，就不悶了。

據了解，高大成所開的診所叫「高診所」，每天都有門診，但時間略有不同。從Google評論也可見，高診所的評價很不錯，有4.5顆星，且也都會認真回覆網友留言。

本文經「@wayyyxin」授權引用