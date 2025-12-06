　
國際

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

馬來西亞有一名男童從小喝奶就直接睡覺，沒有養成規律刷牙的好習慣，結果乳牙全蛀壞，近期一次被拔除12顆牙。（圖／翻攝自臉書／Siti Nur Haliza）
▲馬來西亞有一名男童從小喝奶就直接睡覺，沒有養成規律刷牙的好習慣。（圖／翻攝自臉書／Siti Nur Haliza）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名男童從數個月前感到身體不適，頭痛、頭暈還伴隨嘔吐，他的母親哈麗扎（SitiNur Haliza）帶他就醫治療，醫師意外發現他牙齒嚴重蛀牙，已經不能靠補牙、必須拔除；近日男童一次被拔光12顆蛀壞的牙齒，術後恢復良好。哈麗扎也在臉書分享兒子就醫過程，引發網友討論。

據《星洲網》報導，來自馬來西亞的一名母親哈麗扎表示，她的兒子數個月前開始每天起床就會劇烈頭痛，放學後依舊不適，還伴隨頭暈和嘔吐，食慾也變很差。家人有帶男童去診所就醫治療，但服藥後症狀未改善，哈麗扎擔心兒子病情惡化，決定到大醫院檢查。

哈麗扎帶兒子到瓜拉登嘉樓蘇丹娜諾查希拉醫院進行電腦斷層掃描，結果顯示腦部無異常。然而，兒科醫師在例行檢查中發現男童心臟有小孔、血壓不穩，並注意到其牙齒嚴重受損。經口腔外科檢查確認，男童牙齒幾乎全數蛀壞，無法透過補牙處理，牙齒損壞已波及神經及牙根結構，若不及時拔除，恐引發反覆感染。

經醫師建議「全口拔除」是最安全方式，但無法分階段進行。手術排期約2至3個月，手術前一天需入住醫院，以確認健康狀況良好、無發燒或咳嗽，降低麻醉風險。最後男童一次被拔了12顆牙齒，慶幸的是，手術順利完成，他的恢復也很良好，精神與食慾皆回復正常。

哈麗扎坦言兒子嚴重蛀牙的最大原因，很有可能是他自嬰兒期起便習慣喝奶後不刷牙就睡覺，到4歲都未戒掉，加上刷牙習慣不佳，導致蛀牙惡化。哈麗扎把兒子的遭遇分享到臉書，還曬出他拔牙後的樣子，提醒其他家長重視幼童口腔衛生，避免類似情況發生。

有網友雖對孩子失去12顆牙齒感到心疼，擔憂會不會影響他日後成長，但哈麗扎解釋，兒子被拔除的均為乳牙，不會影響恆牙的生長。

