快訊／桃園「強化版二級警戒」延至9／23　中秋戶外禁烤肉

▲桃園市長鄭文燦9日晚間在臉書宣布，桃園實施強化版二級管制，持續延長至9月23日。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空機師、北科附工學生確診案，桃園市政府宣布實施強化版二級管制至9日，市長鄭文燦今晚在臉書上宣布，桃園實施強化版二級管制，持續延長至9月23日；鄭文燦強調，面對疫情不能大意，必須謹慎再謹慎，小心處理每一項大小防疫措施，透過各項防疫政策，防範於未然。

鄭文燦在其臉書上指出，桃園實施強化版二級管制，集會活動人數上限為室內50人、室外100人，若超額則須提防疫計畫；賣場及超市加強人流管制；醫院及長照機構停止開放探視、陪病及陪伴者限1人，其他防疫措施仍依二級警戒標準辦理。

▲桃園市長鄭文燦9日晚間在臉書宣布，桃園實施強化版二級管制，持續延長至9月23日。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

目前在集中檢疫所的機組員與北科附工師生隔離者，PCR二採皆為陰性，代表疫情是在可控的範圍內。但是，因應中秋節即將來臨，有關公共性的中秋節活動，市政府已全面取消；公園、風景區、遊樂區、露營區的烤肉場所等公共場所皆不開放烤肉，希望防堵任何病毒可能的傳播風險。

我也請相關局處協助各賣場、百貨公司、購物中心，隨時做好人流管制；並於桃園市的重要景點，以人潮警示燈落實分流，將單日遊客人數控制在安全的範圍內。

鄭文燦強調，面對疫情，我們不能大意，必須謹慎再謹慎，小心處理每一項大小防疫措施，透過各項防疫政策，防範於未然。雖然日常生活會有一些不便，但是，我們要盡最大的努力，將病毒傳播的風險完全阻斷。謝謝市民朋友的配合，我們會全力守護桃園，與大家一起度過這次疫情的難關。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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