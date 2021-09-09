小孩在車上！夫妻鬧離婚吵起來　火爆夫兩度追撞害妻腦震盪

▲桃園市陳姓男子與妻子感情不睦，去年6月間妻子開車接小孩，陳發現後欲攔阻竟開車兩度衝撞，造成妻子腦震盪與臉部挫傷挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與妻子感情不佳，去年6月間趁妻子接送小孩後談離婚事宜，但雙方卻突然大吵一架，妻子帶小孩開車離去，陳竟衝動開車兩度衝撞妻子轎車，導致妻子有腦震盪與頭部挫傷等傷害，妻子下車持手機對陳拍攝蒐證，陳怒將其手機丟至草叢，妻子最後報警提告；桃檢9日偵結依強制、傷害罪嫌將陳提起公訴。

檢警調查，26歲的陳姓男子去年6月23日下午4時許，妻子先到桃園區某地接送小孩，2人都開車到場，但沒說幾句話卻發生口角爭執，妻子隨後帶著小孩上車離去，陳見狀回車上猛踩油門，連續衝撞妻子轎車車尾與左側車身等處，造成車子毀損，妻子臉部與頭皮等處都有挫瘀傷勢。陳妻下車持手機拍照蒐證，陳搶走其手機丟到一旁草叢，以此妨害其使用手機權利，妻子事後報警提告。

檢警偵訊時，陳男辯稱與妻子吵架，因妻子先打他一拳，覺得頭暈暈的，上車後不小心踩油門才撞到她的車子，但事後坦承有開車衝撞妻子之事實；妻子也指控被陳開車兩度衝撞後，造成有腦震盪、頭皮與臉部受傷之事實，也提出醫院驗傷診斷證明佐證，檢方勘驗現場監視器等證據，確認陳男犯行明確，偵結依傷害、強制等罪嫌將陳提起公訴。

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