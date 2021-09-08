桃園13萬國高中生BNT疫苗施打專案　鄭文燦：已發通知書

▲桃園市長鄭文燦8日表示，針對全市國高中以下約13萬名學生，教育局已於6日發送疫苗接種通知書，本月16日完成意願造冊後，於23日起陸續施打。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對BNT疫苗將陸續進口，桃園市長鄭文燦8日在市政會議上表示，有關桃市約13萬名國高中生BNT疫苗施打專案，教育局已於9月6日發送疫苗接種通知書，各校預計在9月16日完成意願造冊，同時將於23日起陸續進行施打；此外，第8期AZ疫苗施打預訂9月15日至23日舉行，接種對象為9月10日前接種AZ疫苗滿10週的預約第二劑者，請符合資格市民踴躍完成施打。

鄭文燦指出，市府持續推動新冠肺炎疫苗接種計畫，截至7日為止，桃園市總接種劑次112萬6,309劑，劑次涵蓋率49.55%、人口涵蓋率45.26%，第七期預計約13萬人將在9月9日至10日間完成接種，屆時桃園市的劑次涵蓋率將突破50%。

另外，桃園市高中以下包括幼兒園約有32萬名學生，以7日為例，約有510位學生請防疫假，約佔整體約0.16%，教育局將持續督導學校落實分艙分流、避免混班上課，以及不開放場地租借與家長入內接送等措施。考量目前新冠肺炎疫情尚未趨緩，各校畢業旅行應延期暫緩出團，應視疫情及疫苗施打狀況再議。

鄭文燦也提及，桃園市約有13萬名國高中生BNT疫苗施打專案，教育局已於6日發送疫苗接種通知書至全市各校，預計9月16日前完成施打疫苗意願造冊，並於9月23日起陸續進行施打。

▲桃園市長鄭文燦指出，第8期AZ疫苗施打預訂在9月15日至23日舉行，市府已規劃57處社區接種站提供服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，第8期AZ疫苗施打預訂在9月15日至23日舉行，接種對象為9月10日前接種AZ疫苗滿10週的預約第二劑者，桃園市約9萬3,092人，以及7月19日前，18歲至23歲意願登記選擇AZ疫苗為第一劑者，桃園市約有3萬8,084人，兩者總計符合資格對象約13萬1,176人。市府已規劃57處社區接種站，提供總計13萬1,800人次服務量能，預約額度應該很充裕。

鄭文燦說明，本期接種第二劑長者，包括65歲以上長者、機構住民與洗腎患者共有5萬8,333人，65歲以上長者將比照施打第一劑做法，採取免預約模式，按里別進行造冊與發放通知單，安排長者在9月15日至17日，至57處社區接種站進行接種。

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