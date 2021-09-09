桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

▲桃園共同管道設備智慧化更新。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日於大園區，視察「桃園市共同管道設備更新汰換工程」表示，高鐵特定區及航空客運園區共同管道自2008年啟用迄今已逾13年，市府斥資近2億元經費，推動設備更新汰換工程，於2019年12月開工、今年4月竣工，成功導入建築資訊模型建置BIM及物聯網IoT技術，讓共同管道維護管理更加智慧化，同時提升人員作業安全。

鄭市長表示，共同管道是城市的基礎建設，同時也是智慧城市的象徵，透過整合電力、電信及自來水管線的布設，可有效減少道路挖掘。此次，共同管道設備更新汰換工程的四大創新亮點包含：透過3D數位化管理介面智慧監控管道機電設備；共同管道內全面覆蓋WIFI訊號，未來可整合巡查監控、設備檢修、緊急救援等技術應用；透過智慧手環即時監測工作人員心跳、血氧、血壓等生命跡象，並可協助監控中心定位確保人員作業安全；可透過手機、平板等行動載具APP操控照明設備，方便進行維修工作。

此外，共同管道內布設氣體偵測器，即時偵測氧氣、甲烷、一氧化碳、溫溼度等環境資料；裝設光纖偵溫系統，偵測範圍最小達1公尺內，預防火災發生。鄭市長在共同管道監控中心內，視察管道智慧化監控的操作流程，並進入地面下配電管道瞭解平時巡檢狀況，他特別提到，桃園自升格後，規劃約1,503公里共同管道建設藍圖，目前已完成9處共169公里共同管道，未來可達成由監控中心統一維護的目標，而共同管道也將是奠定桃園成為智慧城市的重要基礎建設。

包括市議員王仙蓮、徐其萬、市府工務局長賴宇亭、養工處長劉軍希、台灣自來水公司第二區管理處處長呂崇德等均一同視察。

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