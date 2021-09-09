診所揪出機師染Delta16人秒被隔離　桃市府：必要的防疫措施

▲桃園某診所醫護人員揪出長榮機師確診，事後卻被衛生局下令包括醫護人員、就診民眾與陪診者共16人居家隔離；市府強調，隔離是必要防疫措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空機師與其就讀北科附工兒子確診事件，桃園市衛生局是後下令包括診所醫護人員、就診民眾與陪診者均居家隔離14天，事後被北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出LINE對話，提醒醫界人員注意，揪出Delta，即使醫護防護配備穿戴齊全，衛生局做出隔離命令前卻連問都不問；桃園市新聞處指出，Delta變異株傳播力強、發病時病毒量高，衛生局是依據中央疫情指揮中心指示擴大匡列和隔離，隔離是必要的防疫措施。

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰本月7日在臉書發出LINE對話截圖，桃園市某診所醫師在當地醫師群組內指出，桃園市衛生局在案16120確診後，完全沒有先問過診所採取的防疫措施，就直接要求全診所2位醫師、3位護理師、2位藥師和幾名候診病患進行居家隔離；當基因定序結果確定是Delta病毒後，更直接命令全員緊集去集中檢疫所獨立關閉。

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桃園市衛生局指出，經查7名醫療人員、6名就診民眾、3名陪病總計16名接觸者，依據中央流行疫情指揮中心規定，予以匡列並進行居家隔離。

▲針對桃園某診所醫護人員揪出長榮機師確診，事後被共16人居家隔離；市府新聞處長詹賀舜強調，隔離是必要防疫措施。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市政府新聞處長詹賀舜9日表示，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，有關桃園市長榮機師確診及家人群聚事件，依據中央疫情指揮中心指示擴大匡列及隔離措施，以避免高風險Delta變異株疫情傳播。

詹賀舜強調，本案經查有2位確診個案於發病可傳染期內分別3次至診所就醫，其中一例確診個案Ct值11病毒量高，該診所重複暴露病毒中，雖該診所已著相當防護裝備，為避免Delta病毒於本市社區造成傳播風險，安排相關接觸者包含：診所工作人員、同時間候診病患及陪病家屬入住集中檢疫隔離觀察，實為必要的防疫措施。

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