　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

診所揪出機師染Delta16人秒被隔離　桃市府：必要的防疫措施

▲桃園某診所醫護人員揪出長榮機師確診，事後卻被衛生局下令包括醫護人員、就診民眾與陪診者共16人居家隔離；市府強調，隔離是必要防疫措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園某診所醫護人員揪出長榮機師確診，事後卻被衛生局下令包括醫護人員、就診民眾與陪診者共16人居家隔離；市府強調，隔離是必要防疫措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空機師與其就讀北科附工兒子確診事件，桃園市衛生局是後下令包括診所醫護人員、就診民眾與陪診者均居家隔離14天，事後被北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出LINE對話，提醒醫界人員注意，揪出Delta，即使醫護防護配備穿戴齊全，衛生局做出隔離命令前卻連問都不問；桃園市新聞處指出，Delta變異株傳播力強、發病時病毒量高，衛生局是依據中央疫情指揮中心指示擴大匡列和隔離，隔離是必要的防疫措施。

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰本月7日在臉書發出LINE對話截圖，桃園市某診所醫師在當地醫師群組內指出，桃園市衛生局在案16120確診後，完全沒有先問過診所採取的防疫措施，就直接要求全診所2位醫師、3位護理師、2位藥師和幾名候診病患進行居家隔離；當基因定序結果確定是Delta病毒後，更直接命令全員緊集去集中檢疫所獨立關閉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市衛生局指出，經查7名醫療人員、6名就診民眾、3名陪病總計16名接觸者，依據中央流行疫情指揮中心規定，予以匡列並進行居家隔離。

▲針對桃園某診所醫護人員揪出長榮機師確診，事後被共16人居家隔離；市府新聞處長詹賀舜強調，隔離是必要防疫措施。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對桃園某診所醫護人員揪出長榮機師確診，事後被共16人居家隔離；市府新聞處長詹賀舜強調，隔離是必要防疫措施。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市政府新聞處長詹賀舜9日表示，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，有關桃園市長榮機師確診及家人群聚事件，依據中央疫情指揮中心指示擴大匡列及隔離措施，以避免高風險Delta變異株疫情傳播。

詹賀舜強調，本案經查有2位確診個案於發病可傳染期內分別3次至診所就醫，其中一例確診個案Ct值11病毒量高，該診所重複暴露病毒中，雖該診所已著相當防護裝備，為避免Delta病毒於本市社區造成傳播風險，安排相關接觸者包含：診所工作人員、同時間候診病患及陪病家屬入住集中檢疫隔離觀察，實為必要的防疫措施。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

【更多新聞】

►沒穩定工作被分手！莽男強拉女友暴打脫褲　搶手機防報警下場曝

►小孩在車上！夫妻鬧離婚吵起來　火爆夫兩度追撞害妻腦震盪

►強颱「璨樹」持續朝台灣直撲　北水局整備、大灣坪攔木索就位

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
哈孝遠帥照被笑「修很大」　甩肉12.5kg體型瘦一圈
澎恰恰爆失聯　本人二度發聲了！
絕對想不到！2021TikTok最高收入者是他　狂撈3億
陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！
「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但維洲可以告他
確診護理師花蓮玩3天！他酸爆推「16158旅行套餐」　網：默
PCR採檢全陰性　新北13校5220人明正式復課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

診所揪出機師染Delta16人秒被隔離　桃市府：必要的防疫措施

強颱璨樹周末貫穿台灣　高雄急整備「淹水感測器」防致災暴雨

送行者「一場絕美告別式」慶生！霸氣1觀念被讚爆：最美的樣子

新竹阿嬤二採PCR出爐　幼兒園拆彈成功！10日起復課

網紅打完2劑BNT「慘中Delta」　快篩2次才確診！7天病況驚呆了

你相信命運嗎？12星座和這2星座有「特殊緣分」

13億紓困國道客運仍吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

不斷更新／全面防堵Delta入侵　全台大學線上實體教學一次看

人妻顧臨停車！背後忽冒銳利眼神「緊盯2分鐘」　真相糗爆了

獨／OL正妹長期被人跟蹤...她焦慮恐慌！柯南醫「破案」關鍵曝

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

診所揪出機師染Delta16人秒被隔離　桃市府：必要的防疫措施

強颱璨樹周末貫穿台灣　高雄急整備「淹水感測器」防致災暴雨

送行者「一場絕美告別式」慶生！霸氣1觀念被讚爆：最美的樣子

新竹阿嬤二採PCR出爐　幼兒園拆彈成功！10日起復課

網紅打完2劑BNT「慘中Delta」　快篩2次才確診！7天病況驚呆了

你相信命運嗎？12星座和這2星座有「特殊緣分」

13億紓困國道客運仍吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

不斷更新／全面防堵Delta入侵　全台大學線上實體教學一次看

人妻顧臨停車！背後忽冒銳利眼神「緊盯2分鐘」　真相糗爆了

獨／OL正妹長期被人跟蹤...她焦慮恐慌！柯南醫「破案」關鍵曝

終結「玉山腳下無醫村」　中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診

中部百貨周年慶開跑　廣三SOGO送6000萬振心禮金

當兵借手機看選秀　兄弟新秀李家成錯過唱名好嘔

五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

辣模失蹤2天鎖密室！袋子套頭「雙手反銬」慘死　離奇真相曝光

一支手機拍出電影大片　realme GT大師版開箱實測

桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

劉兆玄接「兩岸企業家峰會」新任理事長　郭台銘、陳瑞隆任副理事長

黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

澎恰恰致歉「絕不為逃債而輕生」！　澄清對話：私人間情緒性表達

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

各地最快風雨時間出爐　最新風暴圈侵襲率達55%

29歲「打AZ沒發燒」以為穩了　網：24hrs開始搖滾

璨樹可能路徑出爐！暴雨重災區曝

快訊／今新增4本土、2境外

第八輪登記結算！78.5萬人搶第二劑　明起預約

即／璨樹瞪眼2天變強颱　路徑再南修

更多熱門

相關新聞

Ct值13、24！板橋某社區裝修工夫妻染疫　柯文哲急追接觸者

Ct值13、24！板橋某社區裝修工夫妻染疫　柯文哲急追接觸者

設籍在台北市的新北板橋某社區裝修工人（案16169）、太太（案16171）9日確診，台北市副市長黃珊珊表示，兩人Ct值分別為24和13，目前正在匡列相關接觸者，相關足跡已正在清消。

研究：疫苗對Mu變異株保護力剩1/7　比Delta難防

研究：疫苗對Mu變異株保護力剩1/7　比Delta難防

板橋社區裝修工「傳染給北市家人」！權威醫曝最害怕1件事

板橋社區裝修工「傳染給北市家人」！權威醫曝最害怕1件事

即／日本19地區再延長緊急事態至30日！

即／日本19地區再延長緊急事態至30日！

「疫苗+麻醉劑會致命」他轉傳假訊息不起訴

「疫苗+麻醉劑會致命」他轉傳假訊息不起訴

關鍵字：

新冠肺炎長榮機師確診居家隔離市府必要防疫措施

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

澎恰恰驚傳失聯！警探訪住家關切

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面