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檢疫所居隔361人二採均陰性　鄭文燦：疫情在可控範圍

▲桃園市長鄭文燦8日主持市政會議時表示，長榮機師確診案，北科附工居隔師生中有361人二採PCR均為陰性，代表疫情在可控範圍內。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦8日主持市政會議時表示，長榮機師確診案，北科附工居隔師生中有361人二採PCR均為陰性，代表疫情在可控範圍內。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮機師確診案，其子就讀北科附工師生2656人緊急接受PCR篩檢，所幸均為陰性。市長鄭文燦8日表示，北科附工師生與學生家長第一層共計424人居隔，目前已有361人二採PCR呈現陰性，代表疫情可控範圍」，其餘63人將陸續採檢，根據指揮中心指示，若隔離者均為陰性，不必大規模二採。此外，市府採高規格防疫措施，中秋節活動一律取消，並指示都發局通知各社區大樓，公共區域、中庭廣場一律暫停外借，烤肉僅限家庭範圍內進行。

鄭文燦今天上午主持市政會議，會後進行疫情專案會議時指出，長榮航空機師突破性感染事件，其就讀北科附工的兒子也確診，基因定序確定為Delta變異株，長榮機師、北科附工學生確診，市府已建立三層防護網，其中高風險機組員與確診學生同班與同住家人接觸者，均採用新法到集中檢疫所隔離，其中有密切接觸北科附工師生共227人，其中223位二採均為陰性。

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此外，2位機師密切接觸的機組員共計197位，有138位二採為陰性，其他陸續已安排採檢，部分已解除隔離，代表第一層高風險接觸者是採加嚴標準匡列隔離，目前採檢都陰性，這代表疫情在可控範圍內。

▲桃園市長鄭文燦8日再度宣布，今年秋節活動一律取消，僅限於家庭範圍內進行。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦8日再度宣布，今年秋節活動一律取消，僅限於家庭範圍內進行。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還說，第二層是長榮機組員1500位，北科附工2685位師生，一採均為陰性，中央流行疫情指揮中心專家會議中決議，第一層高風險隔離範圍若二採都陰性，第二層採取有症狀再採檢方式，不必大規模二採；第三層則是接到警示簡訊的110萬民眾，桃園11家醫院加2社區採檢站，9月4日至7日開放有症狀民眾採檢，目前有2138位PCR檢測為陰性，市府會持續監控，以三層防護網建立防線，希望長榮機師確診案能夠收斂，市府在第一時間內採最大匡列、精準疫調，是確保安全方法。

鄭文燦強調，各單位、社區與社團中秋活動一律取消，公園、風景區、露營區一律禁止中秋烤肉活動，社區大樓公共區域如中庭廣場，也停止烤肉活動，僅限於家庭範圍內進行。

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新冠肺炎居隔師生二採陰性鄭文燦秋節活動取消

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