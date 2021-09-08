桃園、新北人口互動率高　鄭文燦：落實防疫規範、學校安全保護

▲桃園市長鄭文燦8日針對媒體提問，桃針對跨縣市移動，學校安全保護是第一優先順序，請各單位落實防疫規範。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新北市幼兒園與長榮航空機師確診案，由於兩地人口互動頻繁，桃園市長鄭文燦8日表示，目前桃園市採取加強版的2級警戒，目的是要減少風險；針對跨縣市移動，原則上學校都沒有戶外的教學，幼兒園須採取分班教學，這些都是必要防護，學校的安全保護是第一優先順序，這部分請各單位落實防疫規範。

鄭文燦指出，市府目前採取加強版2級警戒，包括室內集會50人、戶外集會100人，第二是針對中秋節活動已全面取消，包括公園、風景區、遊樂區、露營區都禁止中秋烤肉活動，另外社區大樓的公共區域，包括中庭廣場也停止烤肉活動，目前只能在家戶範圍裡，這些都是為要減少風險。

▲桃園市長鄭文燦指出，已委請都發局落實防疫規範，各賣場做好人流管制。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，他已委請經發局協助各賣場、百貨公司、購物中心要做好人流管制，「人流管制也是很重要的，我們在提高防疫旅館的能量，已協助機組員建立2個新的防疫旅館，總計是5個防疫旅館，做好機組員5天居家隔離工作，桃園市目前防疫旅館使用率已達8成，在醫療量能上，11家責任醫院目前隔離病房數量是足夠的，已請衛生局全面掌握，包括防疫物資與隔離病房的數量。」

針對跨縣市的移動部分，鄭文燦說，原則上學校都沒有戶外教學，幼兒園必須採取分班教學，學校與幼兒園部分沒有開放家長入內政策，這些都是必要的防護，學校的安全保護是第一優先順序，這部分請各單位一定要落實防疫規範。

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