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英雄不該無名！　台南市消防局3人榮獲消防績優救護人員

▲台南市永華專責救護隊葉蕙華，六都執行急救送醫次數最多，榮獲消防署「消防績優救護人員」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永華專責救護隊葉蕙華，六都執行急救送醫次數最多，榮獲消防署「消防績優救護人員」殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

內政部消防署9月9日辦理「2020年消防績優救護人員」表揚活動，台南市消防局永華專責救護隊葉蕙華、東門專責救護隊林期明、歸仁分隊王遠和內政部消榮獲消防績優救護人員。

「喔依~喔依」，是不是幾乎每天都聽到救護車的警報聲在耳邊響起？「喂？消防局嗎？我這裡需要救護車」，是不是在遇到急症的時候，腦海裡就浮現119這個號碼？沒錯，消防局一直以來就扮演著緊急救護、危難救助的角色；所有的消防救護人員不分晝夜默默地守護著民眾。

台南市自合併以來，救護件數逐年攀升，台南市消防局目前有177名高級救護技術員，成立8支專責救護隊，並與指導醫師積極合作提升各項救護技能，是以OHCA急救成功率穩定上升，109年為28.1%。

英雄不該無名！所以內政部消防署訂於2021年9月9日辦理「2020年消防績優救護人員」表揚活動。台南市消防局共有3名人員、1名指導醫師榮獲獎項。永華專責救護隊葉蕙華是六都執行急救送醫次數最多者、東門專責救護隊林期明服務20年，近5年平均救護件數近900件、歸仁分隊王遠和在新冠肺炎傳播途徑未明的2020年，載送疑似或確診COVID-19病患為台南市最多者、成功大學醫學院急診室主任林志豪醫師擔任台南市消防局指導醫師超過10年。

市長黃偉哲表示，消防救護人員一直都是守護一座城市很重要的力量，所以不論是津貼、裝備、疫苗，市府都一直把消防救護人員擺在第一位。這次有3名消防救護同仁獲獎，黃偉哲市長除了替他們感到開心之外，也深刻地感受到他們的辛苦，黃市長感謝消防救護同仁的付出及指導醫師為院前救護的貢獻，也表示這是市民的福氣。

消防局局長李明峯表示，消防救護同仁24小時全天候待命、火裡來水裡去，是一份辛苦、危險的高壓工作，但也是一份有意義的工作，因為這份工作與民眾的生命財產息息相關。李局長感謝林志豪醫師長期對緊急救護的指導，給予非常多的寶貴意見，讓院前救護能有卓著的成長；也表示雖然只有3位同仁榮獲獎項，但消防局所有同仁的表現跟付出，都讓他非常地感動。

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