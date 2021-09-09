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公費疫苗第八期10日開放預約　台南提供65歲以上長者安心服務

▲台南市長黃偉哲大力推動觀光場域安心旅遊國際認證，要讓民眾在防疫之於也能放心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長戴謙提醒台南市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格的民眾務必記得前往預約，台南提供65歲以上長者安心服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長戴謙提醒市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格民眾務必前往預約，另外針對符合第八期施打資格，但無法上平台預約的65歲以上長者，市府提供「安心服務」，將從中央撥補疫苗中，安排無法上平台預約的長者以及住宿型機構的被照顧者等，依照撥配量陸續安排接種。

▲台南市副市長戴謙提醒台南市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格的民眾務必記得前往預約，台南提供65歲以上長者安心服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，第八期接種AZ疫苗，預約對象為接種第一劑AZ疫苗9月10日(含)前滿10週以上民眾，以及7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾。預約期程自9月10日10時至12日中午12時截止，接種期程預計為9月15日至9月23日，並視疫苗供應情形調整接種場次，請符合資格台南市民前往平台預約。

▲台南市副市長戴謙提醒台南市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格的民眾務必記得前往預約，台南提供65歲以上長者安心服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長戴謙提醒台南市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格的民眾務必記得前往預約，台南提供65歲以上長者安心服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至8日止，已接種870750劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率41.2％；第二劑涵蓋率5.4％；劑次涵蓋率46.6％。

因疫情變化快速，市長黃偉哲再次提醒民眾隨時落實勤洗手、佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，如有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉時，請勿上班上課，有症狀請儘速就醫篩檢。

而針對中秋佳節將至，台南市長黃偉哲日前提出「三不原則」---不補助、不舉辦、不群聚。希望市民朋友共同努力，維持全台灣疫情的穩定。

▲台南市副市長戴謙提醒台南市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格的民眾務必記得前往預約，台南提供65歲以上長者安心服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，戴謙提醒台南市民，今年第14號颱風「燦樹」已於昨晚8時轉成強烈颱風，預估在9日晚上或10日清晨發布海上警報，10日下半天則有可能發布陸上警報。台南市政府已經啟動防颱準備工作，也提醒市民做好防颱準備、平安度過。

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